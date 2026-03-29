Acestea sunt concluziile unui audit care subliniază cu tușe groase bolile sistemului sanitar.

Am citit raportul Corpului de Control, iar atitudinea asistentului de mai devreme era uzuală în spital. De aceea medicii ATI și epidemiologi au fost amendați. Și spitalul a primit o sancțiune de 50.000 de lei.

Raportul arată că recomandări vechi nu au fost puse în aplicare, că nu există o evidență clară a pacienților infectați și că măsurile urgente pentru limitarea focarului nu au fost luate. În secția de terapie intensivă, regulile de bază nu puteau fi respectate în practică: lipsă de chiuvete, materiale depozitate necorespunzător, aparatură ținută pe holuri, produse expirate folosite.

Planurile de prevenție erau incomplete, protocoalele nu acopereau bacteria care a făcut victime, iar personalul nu era instruit corect. Primul caz a fost declarat pe 8 august 2025, dar infecția a continuat să apară în zilele și săptămânile următoare, fără ca răspândirea ei să fie limitată eficient

Costel Alexe, președintele CJ Iași (septembrie 2025): ”E regretabil că se întâmplă asta în spitalele din România.”

Reporter: Domnul ministru v-a acuzat de nepăsare și neglijență, că ați reacționat târziu...

Cătălina Ionescu, fostul manager al Spitalului de Copii din Iași: ”Voi analiza dacă am greșit cu ceva."

Reporter: Ce s-ar fi întâmplat dacă ați fi aflat de la primul caz, ar fi schimbat cu ceva evoluția lucrurilor?

Liviu Stafie, director DSP: ”Oricum, în momentul în care noi suntem informați de existența… că este un caz, că este un caz de extindere sau în caz de hai să spunem de infecții asociate asistenței medicale. Imediat, epidemiologii noștri iau legătura cu epidemiologică în spital. Și comunică permanent, dau măsuri. Comunicarea este permisă. Așa a fost și atunci în cazul respectiv, comunicarea a fost încă din ziua în care am primit ... în care am primit informarea.”

Alexandru Rogobete, ministrul sănătății: ”Mi-am exprimat public revolta”.

Curtea de Conturi a intrat în Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași în urma unor sesizări. A verificat contracte, plăți, angajări. Neregulile nu sunt izolate. Apar peste tot. În zona de curățenie, acolo unde ar trebui să existe cel mai strict control, apar primele semne.

Spitalul a plătit mai mult decât prevedea contractul. Zeci de mii de lei în plus, inclusiv pentru perioade în care nu exista un contract în vigoare. Și, mai grav, a achitat servicii pentru care nu există dovada că au fost prestate.

Curtea de Conturi spune clar: mecanismele interne nu au funcționat. Plăți aprobate fără verificări, contracte urmărite superficial, evidențe contabile incomplete. În același raport apare și secția ATI.

Materiale recepționate cu alte caracteristici decât cele contractate. Asta înseamnă că nici acolo nu există garanția că ceea ce s-a cumpărat este exact ceea ce s-a folosit. Imaginea care se conturează nu este a unei erori punctuale. Este a unui sistem în care regulile există pe hârtie, dar nu sunt aplicate. Iar într-un spital, diferența dintre „pe hârtie" și „în realitate" nu se măsoară doar în bani.

Toți șefii care s-au ocupat de spital și de secțiile vizate în acea perioadă au fost demiși. Astăzi, în funcția de manager se află un fost bancher.

Bacteria a fost descoperită în sifonul unei chiuvete. În sifon se formează un biofilm, un strat în care bacteriile rezistă fără să fie vizibile. La fiecare deschidere a apei, jetul lovește zona contaminată și ridică stropi fini. Aerosolii ajung pe suprafețe, pe mâini, pe materiale din jur. De aici, drumul e scurt: o atingere, un instrument, un pacient.

În ATI, un astfel de lanț poate duce rapid la infecție. La Iași, spitalul a cumpărat, din bani europeni, echipamente care ar fi trebuit să reducă riscul infecțiilor nosocomiale: sisteme automate de spălare și dezinfecție, instalații de decontaminare și aparatură de sterilizare, prevăzute să funcționeze în circuite separate.

Caietul de sarcini arată clar ce trebuia să facă aceste echipamente: să elimine contaminarea microbiologică, să asigure dezinfecție controlată, termică și chimică, și să limiteze transmiterea infecțiilor de la un pacient la altul.

Reporter: Dar cum a ajuns de la unul la altul bacteria? Cum credeți că a ajuns de la un pacient, de la unul la nouă?

”Se face prin biofilm. Biofilmul care s-a făcut. Cu cât ștergi mai mult, cu atât se face mai tare biofilmul. Restul iese. Dar vizavi de cum s-a perpetuat ca să spun așa, nu putem spune absolut nimic, ancheta fiind în curs când. Noi sprijinim în totalitate autoritățile să facă lumină în situația asta.”

Reporter: Au aparatură foarte bună pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale. Cum totuși de s-a ajuns aici?

Liviu Stafie, director DSP: Ai aparatură, dar trebuie să o folosești. Dacă folosești, trebuie să folosiți conform procedurii din aparatori. Nu pot să vă spun că au folosit sau nu a folosit-o sau cum a fost asta.

În urmă cu o lună, DSP a amendat din nou unitatea cu 30.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor impuse anul trecut. Și în 2024 au fost aplicate sancțiuni pentru aceleași nereguli.

Conducerea spitalului a contestat amenda. Jumătate din secția ATI a fost închisă și așteaptă avizele necesare pentru începerea lucrărilor.