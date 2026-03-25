Elevul din Tg. Jiu care a susținut olimpiada din spital a mai dat o probă, pentru lotul național. ”Suntem mândri de tine”

Darius Andrei Tănăsoiu, în vârstă de 14 ani, elev la Colegiul Naţional "Spiru Haret" din Târgu Jiu, a reuşit să se califice la barajul pentru selecţia lotului naţional de juniori la informatică, au transmis reprezentanţii unităţii medicale într-o postare pe Facebook.

Darius a susţinut, luni, proba din cadrul Olimpiadei Naţionale de Informatică direct de pe patul de spital, fiind internat în Secţia Chirurgie Generală I a SJU Târgu Jiu.