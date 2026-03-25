Elevul din Tg. Jiu care a susținut olimpiada din spital a mai dat o probă, pentru lotul național. ”Suntem mândri de tine”

Elevul de 14 ani, internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, care a susţinut luni Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital, a participat, miercuri, la o nouă probă - cea pentru selecţia lotului naţional de juniori la informatică.
Darius Andrei Tănăsoiu, în vârstă de 14 ani, elev la Colegiul Naţional "Spiru Haret" din Târgu Jiu, a reuşit să se califice la barajul pentru selecţia lotului naţional de juniori la informatică, au transmis reprezentanţii unităţii medicale într-o postare pe Facebook.
Darius a susţinut, luni, proba din cadrul Olimpiadei Naţionale de Informatică direct de pe patul de spital, fiind internat în Secţia Chirurgie Generală I a SJU Târgu Jiu.
"Elevul se află internat şi în prezent în Secţia Chirurgie Generală I, acolo unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă în cursul zilei de sâmbătă. Fiind încă pacient al SJU Târgu Jiu, Darius a susţinut astăzi şi proba pentru selecţia lotului naţional de juniori la informatică tot de pe patul de spital. Atât medicul care l-a operat, cât şi personalul medical al Secţiei Chirurgie I l-au felicitat pe Darius pentru rezultatele obţinute şi determinarea de care a dat dovadă", a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.
Pentru a-i permite participarea, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, conducerea colegiului şi reprezentanţi ai spitalului au colaborat pentru a asigura condiţiile necesare în salon, inclusiv supravegherea video şi prezenţa unei comisii la fiecare dintre probe, a adăugat sursa citată.
