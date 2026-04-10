Poliția din Republica Cehă a arestat-o ​​joi pe extremista de dreapta fugară Marla-Svenja Liebich, scrie Deutsche Welle. Poliția cehă, acționând în baza unui mandat european de arestare, l-a reținut pe Liebich în orașul Luby.

Se pare că Liebich a încercat să se sustragă poliției, dar este acum în arest, potrivit unui purtător de cuvânt al parchetului din Halle, Germania.

Liebich, cunoscut sub numele de Sven Liebich când a fost condamnat la Halle în iulie 2023, a fost găsit vinovat de incitare, defăimare, calomnie și insulte în legătură cu activitățile sale neonaziste. Instanța a pronunțat o pedeapsă de un an și jumătate fără posibilitatea de eliberare condiționată.

Și-a schimbat sexul ca batjocură la adresa comunității LGBTQ

Liebich a fost obligat să se prezinte la un penitenciar pentru femei din orașul Chemnitz până la 29 august 2025, pentru a-și executa pedeapsa, întrucât și-a schimbat numele și identificarea de gen după ce a fost condamnat.

La vremea respectivă, era larg acceptat faptul că tranziția de gen a extremistului a fost efectuată ca o batjocură și un abuz la adresa Legii autodeterminării, introdusă în noiembrie 2024.

Liebich perturbase anterior o paradă LGBTQ din Halle, numindu-i pe participanți „paraziți ai societății”.

Poliția și procurorii au emis un mandat de arestare după ce Liebich nu s-a prezentat la închisoare înainte de expirarea acestei date. Se așteaptă extrădarea în acest caz.