Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli. VIDEO

24-12-2025 | 16:17
Poliția italiană l-a arestat pe un șef al organizației criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează dpa.

autor
Ioana Andreescu

Ciro Andolfi, aflat pe lista celor mai periculoși 100 de fugari a Ministerul de Interne italian, a fost arestat într-un apartament din cartierul Barra din Napoli, a anunțat poliția miercuri.

Căutat din 2022, condamnat la peste opt ani de închisoare

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, era căutat din 2022 și urmează să ispășească o pedeapsă de opt ani și trei luni de închisoare, ca urmare a unor condamnări anterioare, au declarat anchetatorii.

Printre condamnările sale se numără apartenența la o organizație criminală de tip mafiot, extorcarea în stil mafiot și fapte de corupție.

Ascunzătoare mascată în spatele unui radiator

Imagini făcute publice de Carabinieri arată ofițeri de poliție intrând în clădire noaptea, moment în care au descoperit un spațiu ascuns în spatele peretelui unei camere. Intrarea în ascunzătoare era mascată în spatele unui radiator.

În spatele zidului, imaginile surprind un coridor îngust care duce către ascunzătoare, unde se aflau o mică colivie și o statuie a Fecioarei Maria.

Bandele Camorrei operează, în general, în Napoli și în regiunea înconjurătoare Campania. Spre deosebire de Cosa Nostra, o organizație cu structură ierarhică, Camorra este formată din clanuri autonome.

Sursa: Agerpres

Etichete: italia, politie,

Dată publicare: 24-12-2025 16:10

