O fabrică de ţevi din Iaşi a fost achiziționată de unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina

17-12-2025 | 18:57
fabrica tevi
ArcelorMittal Europe Tubular Products

Metinvest a finalizat pe 16 decembrie achiziţia ArcelorMittal Tubular Products Iaşi și deține active în Ucraina, România, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA. Grupul îi aparține lui Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogați ucraineni.

Aura Trif

Miliardarul este cunoscut publicului prin faptul că e patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, antrenată timp de aproape 13 ani de actualul selecționer al naționalei României, Mircea Lucescu.

”Metinvest a finalizat achiziţia companiei din Iaşi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, pe 16 decembrie. Fabrica produce ţevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcţie, inginerie, infrastructură şi agriculturii, cu o capacitate maximă de producţie de 240.000 de tone pe an”, anunţă compania.

Prima fabrică Metinvest în România

Fabrica reprezintă prima unitate de producţie a Metinvest în România. Negocierile pentru achiziţia acesteia au durat câteva luni.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană şi cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unităţi simultan: în Iaşi şi în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuţia noastră la reconstrucţia de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare şi pentru refacerea infrastructurii şi industriei Ucrainei, afectate de război,” a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Grupul a obţinut aprobarea Comisiei Europene pentru achiziţionarea activului în conformitate cu Regulamentul de Fuziune al UE, pe 24 noiembrie 2025. În ziua următoare, a primit aprobarea şi din partea autorităţii naţionale din România, Consiliul Concurenţei, în urma unei proceduri de examinare a investiţiilor străine.

„Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piaţa internă, cât şi pentru export. Locaţia unităţii din România – la doar 600 de kilometri de Zaporijjea – ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate şi operaţiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, director operaţional al Metinvest.

Fabrica este planificat să fie integrată în lanţurile de producţie şi organizatorice ale Metinvest în cursul anului 2026. Fabrica despune de cinci linii de producţie de ţevi, două linii de tăiere longitudinală şi două linii de acoperire.

Grupul precizează că va respecta toţi termenii contractelor de muncă existente cu angajaţii fabricii din Iaşi. 

Sursa: News.ro

