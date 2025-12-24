Panettone, desertul tradițional italian pentru sărbători. Rețeta autentică, secretele coacerii perfecte și greșeli de evitat

Panettone este mai mult decât un simplu desert, fiind simbolul Crăciunului în Italia și, de câțiva ani, este nelipsit și de pe mesele cetățenilor altor țări.

Află cum să faci un panettone autentic chiar la tine acasă. Învață rețeta pas cu pas, secretele pentru un aluat aerat și greșelile pe care să le eviți pentru a obține desertul italian perfect de sărbători.

Ce este panettone și de unde vine tradiția italiană

Panettone este tradiția dulce a iernii italiene, un cozonac pufos care își are rădăcinile în Milano, dar a ajuns să fie nelipsit de pe mesele de Crăciun din întreaga lume. Povestea lui începe de fapt cu pâini simple, îndulcite cu miere și stafide, pe care le mâncau deja romanii, însă forma înaltă și textura aerată pe care o știm azi s-au născut mai târziu, în Evul Mediu.

Cea mai cunoscută legendă spune că, într-una din seriile pregătite la curtea ducelui Ludovico il Moro, bucătarul șef a dat foc desertului destinat musafirilor. Un ucenic, pe nume Toni, a salvat situația folosind câteva resturi de aluat pe care le avea la îndemână, scrie Terrastoria.it.

Le-a frământat cu zahăr, ouă, stafide și bucățele de fructe confiate, apoi a copt un cozonac înalt și aerat. Ducele a fost atât de impresionat, încât a numit noul preparat „Pan de Toni”, pe care italienii l-au transformat apoi în „Panettone”. O altă legendă îl prezintă pe Ughetto, un șoimar îndrăgostit de Adalgisa, fiica unui brutar sărac. Ca să-i câștige inima, a inventat o rețetă bogată în unt, ouă și zahăr.

Rețetă pas cu pas pentru panettone acasă

Panettone făcut acasă cere puțină răbdare, dar merită din plin. Iată ingredientele de care avem nevoie, dar și care sunt pașii esențiali:

Pentru un panettone de aproximativ un kilogram, ai nevoie de următoarele:

· Făină albă: 500 de grame, ideal una specială pentru cozonac sau o făină tip 000 de calitate.

· Drojdie: 25 de grame dacă folosești proaspătă sau 7 grame dacă alegi varianta uscată.

· Lapte: 150 de ml, ușor călduț.

· Zahăr: 150 de grame.

· Ouă: 4 gălbenușuri proaspete.

· Unt: 150 de grame, cu 82% grăsime, lăsat la temperatura camerei să fie moale.

· Umplutură: 150 de grame de stafide și 100 de grame de coajă de portocală confiată.

· Arome: semințele de la o păstaie de vanilie, coajă rasă de lămâie și de portocală.

· Extra: o lingură de miere și un praf de sare.

Totul începe cu un amestec simplu de făină, apă și drojdie (maia), lăsat la căldură până se umple de bule. Când maiaua e gata, urmează pasul principal. Într-un bol mare se pun maiaua, făina, apa și gălbenușurile. Se frământă până când aluatul prinde formă. Apoi se adaugă untul moale și zahărul, dar nu toate odată, ci pe rând. Fiecare bucată trebuie lăsată să fie „înghițită” de aluat înainte de a pune următoarea, ca și cum l-ai hrăni.

La final, se pun stafidele și coaja de portocală, ca să dea aromă și culoare. Aluatul se lasă apoi să se odihnească bine, chiar și 12 ore, până își triplează volumul. Abia atunci se bagă în cuptor, pufos și aerat, gata să se transforme într-un panettone adevărat.

Shutterstock

Trucuri pentru un aluat aerat și un panettone care nu se lasă

Secretul unui panettone cu adevărat aerat și care își păstrează forma nu stă în ingrediente complicate, ci în câteva trucuri simple, pe care le folosesc și cei mai buni brutari.

Alege făina potrivită

Pentru panettone ai nevoie de o făină „puternică”, de obicei Manitoba (sau o făină de tip 000 cu 13–14% proteină). Aceasta ajută la crearea unei compoziții elastice care poate susține untul, zahărul și fructele uscate fără să se fărâme.

Fă testul „vălului”

Înainte să adaugi fructele confiate și stafidele, ia o bucățică mică de aluat și întinde-o ușor între degete. Dacă se transformă într-o membrană subțire, aproape transparentă, care nu se rupe imediat, bravo, aluatul e gata! Dacă se rupe repede, mai frământă puțin.

Toate ingredientele la temperatura camerei

Ouăle și untul trebuie să fie moi, nu direct din frigider. Așa se amestecă mult mai bine și aluatul devine omogen, fără cocoloașe de unt.

Răcirea cu capul în jos – trucul care face diferența

Imediat ce scoți panettone-ul din cuptor, străpunge-l la bază cu două ace lungi de tricotat sau cu bețișoare de lemn și agață-l cu capul în jos (de obicei se pune între două scaune sau pe un suport special). Gravitația ajută aluatul să nu se lase și să rămână pufos până se răcește complet, conform Infermentum.it.

Greșeli frecvente când faci panettone și cum să le eviți

Cea mai mare capcană când faceți panettone este, fără îndoială, graba. Acest desert are nevoie de timp și răbdare, așa că nu încercați să grăbiți lucrurile. Dacă îl băgați în cuptor prea devreme, va ieși tare și greu. Pe de altă parte, dacă îl lăsați să crească prea mult, riscați să se umfle brusc și apoi să se prăbușească. E important să îi respectați ritmul natural.

Mare atenție și la felul în care amestecați ingredientele. Sarea și drojdia nu se împacă deloc bine dacă sunt puse împreună de la început, pentru că sarea împiedică aluatul să crească. Cel mai bine este să o adăugați abia spre finalul frământării. La fel de mult contează momentul în care faceți acea tăietură în formă de cruce, deasupra. Mulți greșesc pentru că taie aluatul cât încă este umed. Lăsați-l câteva minute descoperit, să prindă o pojghiță subțire și uscată deasupra. Așa cuțitul va aluneca ușor, iar untul pus în mijloc se va topi frumos în interior, fără să strice forma finală a cozonacului.

Shutterstock

Variante de panettone

Deși varianta clasică, plină de stafide și citrice, rămâne regina mesei, creativitatea patiseriilor a adus în fața noastră niște noutăți moderne fascinante. Dacă faceți parte dintre cei cărora nu le plac fructele confiate, aveți acum la dispoziție versiuni cu ciocolată neagră, cremă fină de fistic de Bronte sau chiar combinații exotice, cu mango și caise.

O variantă foarte interesantă pe care o vedem tot mai des este „vasocottura”, adică panettone copt direct în borcan de sticlă. Această metodă creează un vid care păstrează toate aromele și umiditatea în interior, permițând desertului să rămână proaspăt luni de zile, fără să aibă nevoie de niciun conservant.

Nu trebuie să uităm nici de „Panettone Gastronomico”, vărul sărat al acestui desert. Acesta este făcut dintr-un aluat mai neutru, tăiat în felii pe orizontală și umplut alternativ cu somon, creme de brânză, mezeluri fine sau pateuri. În Italia, acest turn spectaculos de aperitive este piesa de rezistență la bufetele de Revelion.

Cum se taie panettone

Când vine vorba de servire, avem de-a face cu un adevărat ritual, mai ales în Italia, care are câteva reguli clare de etichetă. Prima este legată de temperatură: acest desert nu se servește niciodată rece. Aromele de unt și vanilie se simt la adevărata lor valoare doar la căldură, așa că e bine să îl țineți lângă o sursă de căldură, dar nu direct pe ea, înainte de a-l tăia. Tăierea se face doar la masă, în fața oaspeților, cu un cuțit lung și zimțat. Mișcarea trebuie să fie blândă, ca de ferăstrău, pentru a nu strivi miezul pufos, iar hârtia se îndepărtează fie pe măsură ce tăiați, fie cu mare grijă înainte, după cum scrie Cookist.it.

În ceea ce privește băutura, evitați șampania seacă sau cafeaua, deoarece acestea pot acoperi gustul delicat al aluatului. Partenerul ideal este un vin dulce, care completează perfect notele fructate. Dacă panettone-ul este simplu, eticheta vă permite chiar să îl mâncați cu mâna, rupând bucățele mici.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













