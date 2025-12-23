Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro pentru că ar fi blocat accesul agenţiilor de voiaj

Stiri externe
23-12-2025 | 17:23
Ryanair
Shutterstock

Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă - prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Ryanair a denunţat într-un cominicat o „decizie absurdă şi nefondată” şi a anunţat că vrea să facă apel.

Compania aeriană irlandeză „a pus în aplicare o strategie abuzivă” vizând să îngreuneze asocierea zborurilor Ryanair cu alte servicii ale agenţiilor de voiaj, începând din aprilie 2023 şi până cel puţin în aprilie 2025, a anunţat într-un comunicat Autoritatea italiană a concurenţei (AGCM).

Această strategie „viza să blocheze, să împiedice sau să îngreuneze, chiar să scumpească (economic şi tehnic) cumpărarea de zboruri Ryanair pe site-ul ryanair.com prin agenţiile de voiaj”, fie ”în combinaţie cu zboruri ale altor companii, fie cu alte servicii de voiaj şi asigurări”, precizează Antitrustul.

„Aceste practici au compromis capacitatea agenţiilor de a cumpăra zboruri Ryanair şi de a le combina cu zboruri ale altor companii şi/sau servicii de voiaj suplimentare, reducând astfel concurenţa directă şi indirectă între agenţii”, potrivit jandarmului italian al concurenţei.

Citește și
Camion
Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case

„Ryanair se bate de ani de zile în favoarea transparenţei preţurilor, iar acordurile noastre aprobate cu agenţiile de voiaj online (...) sunt în mod evident şi favorabile consumatorilor”, se apără în acest comunicat CEO-ul Michael O'Leary.

În 2019, Ryanair a fost amendată cu trei milioane de euro în Italia, cu privire la politica plătirii bagajului de cabină, o amendă anulată până la urmă de către un tribunal administrativ.

Sursa: News.ro

Etichete: italia, amendă, ryanair,

Dată publicare: 23-12-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Reacție-fulger din Anglia despre transferul lui Radu Drăgușin
NEWS ALERT Reacție-fulger din Anglia despre transferul lui Radu Drăgușin
Citește și...
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani
Stiri actuale
Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă în Franța la doi ani de închisoare și 100.000 de euro amendă pentru spălare de bani.  

Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case
Stiri actuale
Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case

Drumarii din Gorj au fost amendați în urma unui accident petrecut în Defileul Jiului.

Radu Miruţă, după ofertele de donaţii pentru amenda AMEPIP: „Nu-mi donaţi mie, ajutaţi-i pe cei care au cu adevărat nevoie”
Stiri actuale
Radu Miruţă, după ofertele de donaţii pentru amenda AMEPIP: „Nu-mi donaţi mie, ajutaţi-i pe cei care au cu adevărat nevoie”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după „zecile” de mesaje de încurajare şi de susţinere, dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei.

Un bărbat a fost amendat cu peste 280 de euro după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură
Stiri Diverse
Un bărbat a fost amendat cu peste 280 de euro după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură

Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire (286 de euro) pentru că a scuipat o frunză care i-a intrat în gură.

UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI
Stiri externe
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI

Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA.

Recomandări
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
Stiri Economice
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează

Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.

Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului
Stiri actuale
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția, care sunt obiceiurile și de ce nu e bine să refuzi colindătorii
2 Destinatii de Craciun cu soare
Shutterstock
Stiri Turism
Top destinații cu soare și plajă în Europa pentru vacanța de Crăciun și Anul Nou
3 Rovaniemi - Casa lui Moș Crăciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
23 Decembrie 2025

01:30:13

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28