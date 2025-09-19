Un kenyan a povestit cum ar fi fost înrolat cu forța în armata rusă, în timpul unei vacanțe: „Vei lupta sau vei muri”

Stiri externe
19-09-2025 | 12:41
african inrolat
youtube

O brigadă ucraineană a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg, relatează Le Figaro.

autor
Aura Trif

Evans, care este atlet de peste 10 ani, explică într-un videoclip de aproximativ zece minute că a fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. Totul ar fi început în timpul unei vizite turistice la Sankt Petersburg, la o dată nespecificată. Cu o zi înainte de întoarcerea sa programată în Kenya, Evans povesteşte că a fost abordat de un bărbat, care i-a propus să-i prelungească viza şi să-i găsească un loc de muncă.

În aceeaşi seară, bărbatul i-a prezentat un contract redactat în limba rusă, pe care Evans s-a grăbit să-l semneze. Interlocutorul său i-a cerut apoi paşaportul şi telefonul, promiţându-i că i le va înapoia în scurt timp. Dar evenimentele s-au precipitat: alţi bărbaţi au venit să-l ia cu maşina şi l-au dus într-o destinaţie necunoscută. Când a întrebat unde se duce, i s-a răspuns să „se relaxeze”. Dar câteva ore mai târziu, atletul kenyan s-a trezit într-o tabără militară. Acolo i s-a spus că a semnat un contract cu armata şi că nu poate să se retragă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”, a povestit el în faţa Brigăzii 57.

Cum a scăpat bărbatul de armata rusă

„Nu sunt un inamic al Ucrainei, eram prizonierul situaţiei. Această semnătură mi-a ruinat viaţa”, se justifică Evans.

Citește și
Donald Trump în Marea Britanie
O nouă gafă marca Donald Trump: „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania”. VIDEO

Cetăţeanul kenyan explică că a urmat o săptămână de antrenament, în care a învăţat să mânuiască o armă. În tabără, „majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici”, mărturiseşte el.

El nu vorbeşte limba şi nu înţelegea nimic din instrucţiuni. La sfârşitul pregătirii, a fost trimis direct într-o zonă de luptă. În acel moment, Evans nu s-a gândit prea mult: „Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat”, povesteşte el. După două zile de rătăcire, atletul a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. El a ridicat mâinile în aer şi a explicat situaţia în care se afla. „M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare”, a povestestit el plângând.

La sfârşitul videoclipului, Evans imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri. „O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine”, spune el. În descrierea videoclipului său publicat pe YouTube, Brigada 57 motorizată „subliniază că interviul a fost înregistrat cu consimţământul prizonierului”. „Dar nu trebuie să uităm că este vorba de o persoană care a luptat alături de inamic şi că, prin urmare, este la latitudinea voastră să credeţi sau nu cuvintele şi lacrimile sale”, adaugă unitatea.

Recrutarea de africani de către Rusia pentru a duce războiul în Ucraina nu este deloc o noutate. Kievul a anunţat deja capturarea unor mercenari proveniţi din mai multe ţări africane. Atraşi de promisiunile de locuri de muncă şi salarii fabuloase, mulţi dintre ei se înrolează de bunăvoie, provenind din Togo, Nigeria sau Camerun. Dar o altă parte este, de asemenea, victimă a manipulării şi recrutată cu forţa, aşa cum a demonstrat o anchetă a France 24, difuzată în iunie anul trecut. Fără o pregătire reală, ei sunt adesea folosiţi drept carne de tun.

iLikeIT. România, la coada Europei la competențe digitale: soluțiile specialiștilor pentru o relație sănătoasă cu tehnologia

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, armata, african,

Dată publicare: 19-09-2025 12:41

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
Citește și...
O nouă gafă marca Donald Trump: „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania”. VIDEO
Stiri externe
O nouă gafă marca Donald Trump: „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania”. VIDEO

În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabah.

Administrația Trump nu mai recomandă vaccinul împotriva bolilor copilăriei, urmează cel contra hepatitei
Stiri externe
Administrația Trump nu mai recomandă vaccinul împotriva bolilor copilăriei, urmează cel contra hepatitei

Administrația Trump nu mai recomandă vaccinarea copiilor împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei și varicelei, urmând ca în curând să facă același lucru și în privința vaccinului contra hepatitei B.

O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică
Stiri externe
O statuie aurie cu Trump de aproape 4 metri, ținând în mână un Bitcoin, a apărut în fața Capitoliului. Ce semnifică

O statuie aurie de 3,6 metri a președintelui Donald Trump, ținând în mână un Bitcoin, a fost instalată în fața Capitoliului SUA, coincizând cu decizia de politică monetară a Rezervei Federale.

Recomandări
Directorul Companiei de Apă Braşov, reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită
Stiri actuale
Directorul Companiei de Apă Braşov, reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită

Directorul interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia
Stiri externe
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru

Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT
Stiri Economice
Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT

Conducerea companiei de stat Romgaz transmite Guvernului că micșorarea salariilor sale va duce la plecarea șefilor și pierderea credibilității companiei, iar în final pune în pericol exploatarea Neptun Deep și securitatea energetică a României.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Septembrie 2025

03:12:54

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28