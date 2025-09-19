Un judecător federal a respins plângerea de calomnie al lui Trump împotriva New York Times. Ce poate face președintele SUA

19-09-2025 | 22:28
Donald Trump
Getty

Echipa președintelui are o lună pentru a redepune plângerea, limitată la maximum 40 de pagini, după ce judecătorul a calificat documentul drept "inadmisibil" și "necorespunzător".

Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de președintele Donald Trump împotriva ziarului "The New York Times", afirmând că plângerea de 85 de pagini redactată în termeni sarcastici nu respectă regulile federale pentru astfel de demersuri civile, relatează CNN, preluat de news.ro.

Echipa președintelui are la dispoziție o lună pentru a depune din nou plângerea refăcută, iar un purtător de cuvânt al lui Trump a declarat că vor face acest lucru.

Plângerea "încalcă în mod evident" regulile federale

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat vineri că plângerea „încalcă în mod evident și de neiertat cerințele Regulii 8" din Regulile federale de procedură civilă.

O plângere trebuie să fie „o declarație scurtă, clară și directă a acuzațiilor de fapt", a scris el, iar atacul lui Trump împotriva NY Times a fost „în mod decisiv necorespunzător și inadmisibil".

Citește și
vladimir putin pe front
Ce a spus șeful MI6 despre Vladimir Putin, în timpul vizitei lui Donald Trump. „Ne duce cu zăhărelul”

Merryday a spus că echipa juridică a lui Trump poate depune din nou plângerea în următoarele patru săptămâni, dar trebuie să se limiteze la 40 de pagini sau mai puțin.

O plângere nu trebuie să fie „un forum public pentru injurii și invective" sau „un megafon pentru relații publice", a punctat judecătorul.

Experți juridici: "manevră de PR", nu caz serios

Când Trump a intentat procesul pentru defăimare la începutul acestei săptămâni, solicitând despăgubiri de 15 miliarde de dolari, numeroși experți juridici au declarat pentru CNN că procesul este nefondat, iar mai mulți au susținut că este mai degrabă o manevră de PR decât un caz serios.

În lunga plângere depusă de Trump, ziarul The New York Times a fost acuzat că este „portavocea virtuală" a Partidului Democrat. De asemenea, a chemat în judecată editura Penguin Random House și patru reporteri ai NYT, inclusiv doi care au scris o carte scoasă de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success".

Echipa juridică a președintelui a indicat că va depune o plângere actualizată.

„Președintele Trump va continua să tragă la răspundere pentru fake news prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi și Penguin Random House, în conformitate cu instrucțiunile judecătorului privind logistica", a declarat un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump.

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic și nu o acțiune juridică serioasă".

Joi, redactorul-șef al New York Times, Joe Kahn, a declarat la un eveniment Axios că Trump „greșește în privința faptelor" și „greșește în privința legii" în ceea ce privește procesul de defăimare. „Vom lupta și vom câștiga", a spus Kahn.

Sursa: News.ro

