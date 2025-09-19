CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

La două luni după cel de-al 18-lea "pachet", Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, Comisia Europeană a propus țărilor UE să adopte un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând în special hidrocarburile rusești, a anunțat purtătoarea sa de cuvânt, Paula Pinho, potrivit AFP preluat de news.ro.

„Putem confirma că a fost adoptat de către Comisie un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet", a declarat ea în fața jurnaliștilor, precizând că președinta Ursula Von der Leyen va face o declarație în acest sens.

Răspunsul la condițiile lui Trump

După o întrevedere cu Donald Trump, președinta Comisiei Europene a promis marți „măsuri suplimentare" împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic. Gestul vine ca răspuns la condițiile puse de președintele american pentru impunerea de noi sancțiuni.

Donald Trump s-a declarat dispus să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar cu condiția ca europenii să înceteze să mai cumpere hidrocarburi rusești, ale căror vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanțare a mașinii de război rusești împotriva Ucrainei.

Ca răspuns, Ursula von der Leyen a indicat că dorește să „accelereze" renunțarea Europei la hidrocarburile rusești, într-un „efort comun" cu Statele Unite.

Acțiune rapidă pentru menținerea sprijinului american

Europenii caută cu orice preț să mențină Statele Unite de partea lor în eforturile lor de a sprijini Ucraina în război. Prin faptul că nu acționează rapid în privința sancțiunilor, se tem, de asemenea, că îi vor da lui Donald Trump un motiv întemeiat să nu ia niciun fel de măsuri împotriva Rusiei, potrivit unor diplomați.

Uniunea Europeană a decis deja, din decembrie 2022, să înceteze orice import de petrol rusesc. Cu toate acestea, două țări europene au obținut o derogare, Ungaria și Slovacia, din cauza dependenței lor de țițeiul provenit din Rusia.

UE și-a redus, de asemenea, semnificativ dependența de gazul rusesc de la invazia Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022, dar nu în totalitate. În 2024, Rusia asigura încă 19% din aprovizionarea cu gaz a UE, din care aproape jumătate sub formă de GNL, generând venituri de sute de milioane de euro pentru Rusia.

În luna iunie a anului trecut, Comisia a propus să pună capăt complet acestei dependențe până la sfârșitul anului 2027. Una dintre măsurile avute în vedere ar fi accelerarea calendarului privind gazul natural lichefiat (GNL), potrivit diplomaților de la Bruxelles.

Sancțiuni împotriva entităților din țări terțe

Ursula von der Leyen a asigurat, de asemenea, săptămâna aceasta că va propune sancțiuni suplimentare împotriva entităților (întreprinderi, bănci etc.) din țări terțe, în special China sau India, care ajută Rusia să eludeze sancțiunile occidentale sau să-și vândă petrolul.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, europenilor să ia în considerare creșteri substanțiale ale taxelor vamale aplicate Chinei, pentru ca aceasta să-și reducă sprijinul acordat Moscovei.

