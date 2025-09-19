Trump vrea ca posturile care îl critică să-și piardă licența. Reacția sa după ce ABC a suspendat emisiunea lui Jimmy Kimmel

19-09-2025 | 20:46
Donald Trump spune că posturile TV care transmit emisiuni în care este criticat constant ar trebui să-și piardă licența de emisie.

 

Asta, după ce „ABC” a suspendat emisiunea de satiră a lui Jimmy Kimmel, în urma presiunilor făcute de comisia federală, care aprobă fuziunile între companiile media. „ABC” și unele stații afiliate așteaptă decizii în acest sens. Gazdele altor emisiuni de satiră au făcut scut în jurul lui Kimmel.

Jimmy Fallon, realizator TV: „Oamenii sunt îngrijorați că, pe viitor, nu vom spune ce vrem să spunem sau că vom fi cenzurați. Dar eu vă voi prezenta vizita lui Donald Trump în Marea Britanie în stilul meu. Președintele Trump și-a încheiat vizita în Marea Britanie și a arătat grozav. Cravata lui a avut lungimea potrivită”.

Într-un cadru care ducea cu gândul la noile decorațiuni aurii de la Casa Albă, Jon Stewart a pozat în jurnalist supus Casei Albe.

John Stewart, realizator TV: „Măreața noastră administrație a stabilit reguli foarte clare privind libertatea de exprimare. Acum, unii sceptici ar putea susține că preocupările acestei administrații legate de libertatea de exprimare sunt doar un joc cinic, o stratagemă subțire. Un paravan menit să ascundă o consolidare fără precedent a puterii, o intimidare unitară și rece, profund opusă oricărui experiment de guvernare republicană constituțională. Unii oameni ar spune asta. Eu, însă, nu. Eu cred că e grozav”.

injectie vaccin copil
Administrația Trump nu mai recomandă vaccinul împotriva bolilor copilăriei, urmează cel contra hepatitei

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată pe termen nelimitat

Postul ABC a anunțat că suspendă pe termen nedeterminat emisiunea lui Jimmy Kimmel, după ce gazda a sugerat că Mișcarea MAGA exploatează politic asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Jimmy Kimmel a fost concediat în principal din cauza audiențelor slabe. Și a spus un lucru oribil despre un domn extraordinar, Charlie Kirk. Jimmy Kimmel nu este o persoană talentată. Așa că puteți numi asta libertate de exprimare sau nu”.

După această explicație oferită jurnaliștilor britanici, Donald Trump a revenit cu detalii pentru reporterii americani care îl însoțeau în Air Force One.

Reporter: „Pe cine ați dori să vedeți în locul lui Kimmel?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Oricine l-ar putea înlocui. (n.r. Kimmel) nu avea talent. Și e dus cu pluta”.

Președintele nu se mărginește să-i denigreze pe realizatorii de satire politice.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am citit undeva că 97% dintre rețelele TV sunt împotriva mea, nu fac decât să mă atace, fiind „un braț” al Partidului Democrat. Nu au voie să facă asta! Chiar și așa, am câștigat (n.r. alegerile) cu ușurință. Întrucât aceste stații au licență de emisie, m-aș gândi poate că ar trebui să le fie retrasă”.

Dar președintele FCC, Brendan Carr, a lansat o amenințare voalată pentru cei de la ABC, care au nevoie de aviz pentru o fuziune.

Brendan Carr: „Poate că ABC avea nevoie de o mică sperietură”.

Personalități publice și politicieni au condamnat ferm decizia ABC.

Richard Blumenthal, senator democrat Connecticut: „Acest gen de cenzură se va răspândi ca un cancer, va face metastaze. Dacă rețelele TV încep să facă sluj în fața cenzorilor de la Washington și îi fac pe plac președintelui Trump, ne vom pierde toate libertățile”.

David Frum, The Atlantic: „Nu e nevoie să speculăm despre ce urmează, pentru că președintele Trump și asistentul lui Stephen Miller ne-au spus deja, încă din aprilie, ce aveau de gând, și anume să-i vâneze pe donatorii Partidului Democrat. Actuala etapă e suprimarea libertății de expresie a democraților, pentru că (n.r. Trump) nu-și permite alegeri libere și corecte în 2026”.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, Jimmy Kimmel,

