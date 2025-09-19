Întâlnire de gradul zero la ONU. Miniștrii de externe ruși și americani dezbat impasul din Ucraina

19-09-2025 | 16:18
Serghei Lavrov
Întrevederea Lavrov-Rubio vine după ce Trump s-a declarat dezamăgit de Putin și după eșecul summit-ului din Alaska în obținerea unor rezultate concrete.

Mihai Niculescu

Miniștrii de externe rus și american, Serghei Lavrov și Marco Rubio, vor avea săptămâna viitoare o întrevedere în marja Adunării Generale a ONU la New York, a anunțat vineri ambasadorul rus la ONU, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Întâlnirea se desfășoară într-un context diplomatic tensionat, după ce președintele american Donald Trump s-a declarat joi dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, explicând că a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit.

Agenda largă, dar fără detalii concrete

„Este clar că vor aborda un spectru larg de chestiuni, atât bilaterale, cât și multilaterale. Nu a fost stabilită o agendă precisă, dar o întâlnire este planificată", a declarat ambasadorul Vasili Nebenzia.

Deși nu au fost oferite detalii specifice, întrevederea are loc în contextul în care relațiile ruso-americane rămân extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina și a divergențelor majore privind rezolvarea conflictului.

Trump condiționează noile sancțiuni de încetarea cumpărărilor europene de petrol rusesc

Donald Trump a mai spus că este pregătit să impună noi sancțiuni Rusiei, dar numai cu condiția ca statele europene membre ale NATO să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, pentru a priva astfel Rusia de resursele financiare necesare continuării războiului.

Președintele american a cerut în plus Uniunii Europene să impună taxe vamale Indiei și Chinei, principalele țări cumpărătoare de petrol rusesc, această cerere nefiind însă agreată de blocul comunitar. Acest lucru a fost decis vineri, la nivelul Comisiei Europene.

Summit-ul din Alaska nu a adus rezultate, pozițiile părților sunt ireconciliabile

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean.

Motivul principal al acestui impas constă în prioritățile diferite ale părților: Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

Aliaţii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, menținând astfel o linie fermă în fața pretențiilor ruse.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-09-2025 16:06

