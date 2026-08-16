Un hoț din Kiev s-a uns cu smoală ca să devină „invizibil”. Polițiștii au avut nevoie de 5 ore pentru a-l curăța. FOTO&VIDEO

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Un bărbat din Kiev s-a uns cu smoală pentru a deveni „invizibil” în întuneric şi a jefui un magazin. Forţele de ordine l-au reţinut, au reuşit să-l cureţe de smoală şi l-au pus sub acuzare.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit anchetatorilor, localnicul în vârstă de 26 de ani a decis să jefuiască magazinul din districtul Sviatoşîn al Kievului folosind o metodă neobişnuită de camuflaj. El a intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un şantier, sperând că astfel nu va putea fi detectat în întuneric, relatează news.ro, care citează Ukrainskaia Pravda.

A spart uşa magazinului și a umplut sacul cu produse

Ulterior, bărbatul a spart cu piciorul uşa de sticlă şi a pătruns în magazin, unde a pus într-un sac ţigări, suc, dulciuri, o portocală, un grepfrut şi şerveţele umede. Agenţii de pază l-au împiedicat să ia mai multe produse, iar acesta a fugit.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul nu s-a oprit însă aici. În drum spre casă, a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. În acel moment, a fost observat de forţele de ordine, având asupra sa sacul cu bunurile furate. Bărbatul a fost reţinut în baza articolului 208 din Codul de procedură penală al Ucrainei.

Cinci ore pentru a-l curăța de smoală

Însă cea mai dificilă parte a muncii îi aştepta pe poliţişti abia după aceea. Pentru a-l putea duce pe bărbat la secţia de poliţie şi a-l interoga, trebuia mai întâi să fie curăţat.

Pentru aceasta, poliţiştii au avut nevoie de peste cinci ore, perii pentru încălţăminte, 12 litri de ulei şi 4 litri de detergent.

Anchetatorii Poliţiei din Sviatoşîn l-au pus sub acuzare în baza articolului 186, alineatul 4, şi articolului 296, alineatul 1, din Codul penal al Ucrainei, pentru jaf şi huliganism.

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Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, smoala, furt, hot,

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