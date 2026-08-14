Potrivit unui comunicat al ministerului, un ''actor malițios'' a susținut miercuri că a pătruns în sistemele agenției fiscale, Direcția Generală a Finanțelor Publice, la sfârșitul lunii iunie, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Investigațiile lansate au confirmat atacul cibernetic, care a dus la accesarea și extragerea de date ale contribuabililor, se arată în comunicat.

Sunt în curs investigații suplimentare pentru a stabili ce date anume au fost vizate și numărul exact al contribuabililor afectați, a precizat ministerul, adăugând că vor fi comunicate și alte detalii pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

''Utilizatorii vizați vor primi notificări individuale în care se vor specifica datele care ar fi putut fi accesate sau extrase și, acolo unde este cazul, măsurile de precauție ce trebuie adoptate'', se menționează în comunicat.

Platforma FrenchBreaches, care monitorizează atacurile cibernetice din Franța, a relatat că au fost sustrase datele a aproape 700.000 de contribuabili, precizând că a obținut informațiile de la presupușii hackeri. Ministerul francez nu a comentat imediat informațiile în acest sens.