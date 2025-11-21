Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a primit bani pentru discursuri favorabile Rusiei

21-11-2025 | 17:40
Nathan Gill
Getty

Fostul europarlamentar britanic Nathan Gill, ex-UKIP, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru că a promovat în PE mesaje pro-ruse în schimbul unor plăți primite de la un politician ucrainean pro-rus.

autor
Ioana Andreescu

Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost europarlamentar din 2014 până în 2020, mai întâi al formaţiunii UKIP şi apoi al Partidului Brexit, redenumit între timp Reform UK.

În acea perioadă, când Regatul Unit făcea încă parte din UE, el a colaborat cu Nigel Farage, fost lider al UKIP şi în prezent lider al Reform UK, care era şi el europarlamentar. Nathan Gill s-a retras între timp din formaţiunea Reform UK.

Instanța: „Conduita sa a compromis integritatea Parlamentului European”

El a prezentat în Parlamentul European şi în mass-media „argumente favorabile intereselor ruseşti cu privire la Ucraina" şi a primit sume "considerabile" de bani pentru a susţine aceste poziţii, a argumentat instanţa care l-a condamnat acum, considerând că este vorba despre un caz de corupţie şi de luare de mită.

„Conduita dumneavoastră a compromis fundamental integritatea unui organism legislativ supranaţional" şi reprezintă "o gravă trădare a încrederii acordate de alegători", a susţinut judecătorul britanic în motivarea sentinţei.

La rândul său, procurorul a invocat un discurs rostit de Nathan Gill în Parlamentul European pe 12 decembrie 2018, discurs în care "a reprodus schiţe care îi fuseseră trimise de Oleg Voloşin", un politician ucrainean pro-rus.

Banii ar fi venit de la un oligarh pro-Kremlin, acuzat de legături cu serviciile ruse

Potrivit acuzării, acesta din urmă i-a oferit europarlamentarului sume de bani care proveneau de la un om de afaceri ucrainean ce avea legături strânse cu Kremlinul, respectiv Viktor Medvedciuk, arestat de Ucraina la începutul războiului cu Rusia şi predat apoi acesteia într-un schimb de prizonieri.

Pentru fiecare dintre acţiunile sale, Nathan Gill se aştepta să primească până la cinci mii de lire sterline sau euro, mai afirmă acuzarea.

Nathan Gill „şi-a folosit poziţia privilegiată pentru a pune interesele răuvoitoare ale Rusiei înaintea celor ale Regatului Unit în schimbul banilor, ceea ce constituie o trădare împotriva ţării noastre, a poporului nostru şi a securităţii noastre naţionale", a comentat după anunţarea sentinţei ministrul britanic al securităţii, Dan Jarvis.

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, europarlamentar,

Dată publicare: 21-11-2025 17:40

