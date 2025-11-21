„Jaful secolului”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, prezentat în SUA, Marea Britanie şi Canada

jaful secolului
„Jaful secolului” / „Traffic”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel mai bun film internaţional, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada şi SUA, în cadrul unor evenimente speciale.

Filmul, regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, rulează pe 25 noiembrie la Laemmle Royal Theatre din Los Angeles. „Jaful secolului” / „Traffic” face parte şi din programul festivalului Making Waves, fiind prezentat pe 3 decembrie la IFC Center, New York. Proiecţiile din SUA sunt susţinute de Centrul Naţional al Cinematografiei, Consulatul General al României la Los Angeles şi Institutul Cultural Român.

Proiecții în Marea Britanie și Canada

În 27 noiembrie, „Jaful secolului” ajunge la Londra, în cadrul Romanian Film Festival UK, la Curzon Soho, iar în 29 noiembrie la Colchester, la Firstsite.

Vancouver Romanian Film Festival prezintă „Jaful secolului” pe 3 decembrie, accesul fiind gratuit.

Palmares internațional și distribuție

„Jaful secolului” / „Traffic” are în palmares Premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internaţional de Film Tertio Millennio (Roma), Premiul Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), precum şi Premiul pentru Cea mai bună Actriţă în rol principal la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo, acordat actriţei Anamaria Vartolomei.

Inspirat din fapte reale (jaful comis de un grup de români la un muzeu olandez), filmul, considerat „o reflecţie tragicomică, dar pertinentă, asupra clasei sociale, migraţiei şi nedreptăţii”, îi are în distribuţie pe actorii Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici, Ionuţ Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim şi Mirela Nicolau, alături de mulţi alţi actori români şi străini.

Lansat în premieră naţională pe 23 septembrie şi distribuit de Forum Film, producţia regizată de Teodora Ana Mihai va face parte şi din programul special de 1 Decembrie al mai multor cinematografe din România.

