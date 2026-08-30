Rajendra Dawadi, directorul Școlii Gimnaziale Tribhuvan Trishuli din Nuwakot, care are puțin peste 1.600 de elevi, spune că a primit patru avertismente de la persoane diferite. Printre informațiile primite se număra și aceea că apele viiturii trecuseră deja prin localitatea Betrawati, aflată în amonte, relatează news.ro, care citează BBC.

Atunci a luat decizia de a acționa imediat. „Am hotărât că nu mai trebuie să amân. Chiar dacă viitura nu ar fi venit, era doar o chestiune de o singură zi de cursuri”, a declarat el pentru BBC.

În timp ce se refugiau pe un teren mai înalt, Dawadi a putut vedea cum clădirea unui cămin, aflată la aproximativ 100 de metri de râu, era pur și simplu înghițită de apele revărsate.

„Dacă am fi luat decizia cu 10 minute mai târziu, niciunul dintre noi, inclusiv elevii și cu mine, nu am mai fi putut vorbi cu dumneavoastră astăzi”, a mărturisit directorul.

900 de elevi au scăpat cu doar câteva secunde înainte

Printre cei aproximativ 900 de elevi salvați datorită deciziei directorului se numără și Yunisha, o fată de 16 ani, care spune că a scăpat cu doar câteva momente înainte ca viitura să lovească.

„Eu, împreună cu prietenii mei, am scăpat cu doar 10 secunde înainte”, a povestit ea pentru BBC.

Yunisha își amintește cum a fugit pe un drum îngust și noroios din spatele școlii, alături de alți elevi. „În scurt timp, bazarul a fost măturat de ape chiar sub ochii mei”, a relatat tânăra.

Yunisha a fost intervievată alături de mama sa, Sabina Shrestha, care povestește că familia a petrecut ore întregi încercând cu disperare să ia legătura cu ea după ce a aflat despre dezastru.

„Eram cuprinsă de panică. Am încercat de mai multe ori să-mi sun fiica și pe tatăl ei, dar nu i-am putut contacta pe niciunul dintre ei”, a povestit femeia.

Când a reușit în cele din urmă să vorbească cu fiica sa, Shrestha a simțit o oarecare ușurare. Îngrijorarea familiei nu a dispărut însă până când Yunisha nu s-a întors acasă, trei zile mai târziu.

„Sunt atât de fericită și ușurată. Dumnezeu mi-a salvat fata”, a spus mama.

Peste 800 de morți și mii de persoane dispărute

Numărul cadavrelor recuperate începând de miercuri a ajuns la 794, potrivit datelor publicate duminică, la ora 17:45, ora locală, de Poliția din Nepal.

Într-un comunicat separat, Autoritatea Națională pentru Reducerea și Gestionarea Riscului de Dezastre (NDRRMA) a anunțat că 781 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 2.502 sunt în continuare date dispărute.

În Tibet, în partea aflată sub administrația Chinei, bilanțul oficial este de 16 morți și 546 de persoane dispărute, potrivit presei de stat chineze.

Sute dintre persoanele date dispărute sunt turiști străini veniți în Nepal pentru munții și locurile sale sacre.

Zeci de străini sunt încă dați dispăruți

Rapoartele privind persoanele dispărute indică următoarea situație, potrivit BBC:

· India: cel puțin 320 de cetățeni indieni sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la New Delhi.

· China: Ministerul chinez de Externe afirmă că aproape 100 de cetățeni chinezi sunt dați dispăruți în Nepal.

· SUA: 90 de americani sunt încă dați dispăruți, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

· Ucraina: 62 de cetățeni ucraineni sunt dispăruți, potrivit poliției nepaleze.

· Malaezia: 51 de malaezieni care călătoreau cu agenția Fishtail Tours and Travels sunt dispăruți în urma inundațiilor, potrivit autorităților.

· Australia: 41 de australieni sunt dați dispăruți, potrivit ministrului adjunct al imigrației din această țară.

· Marea Britanie: Poliția nepaleză afirmă că 33 de cetățeni britanici sunt dați dispăruți. Postul public de televiziune chinez CCTV relatează, de asemenea, că 15 cetățeni britanici se află printre persoanele dispărute în Tibet, însă nu este clar câți dintre aceștia sunt incluși în cifra raportată de Nepal.

· Canada: 30 de canadieni sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al țării.

Printre persoanele dispărute se află și un număr mai mic de turiști din Coreea de Sud, Africa de Sud, Portugalia, Țările de Jos și Noua Zeelandă.