S-a aflat acum că femeia este Guna Maya Bohara, în vârstă de 97 de ani. Medicii săi spun că aceasta se recuperează în spital, potrivit News.ro.

Vorbind pentru BBC Nepali, strănepotul ei, Dipak Bohara, a declarat că aceasta arăta ca „o luptătoare” care s-a întors victorioasă dintr-o bătălie.

Operațiunea de scoatere a femeii dintre dărâmăturile centrului în care era îngrijită a durat patru ore.

Dipak Bohara a călătorit de la Kathmandu pentru a ajuta la salvarea strămătușii sale.

Viitura devastatoare din Nepal

Cel puțin 360 de oameni au murit și aproape 1000 sunt de negăsit după viitura parcă apocaliptică produsă într-o vale din munții Himalaya, la frontiera dintre Nepal și Tibet.

Printre dispăruți se numără zeci de turiști străini, mai ales americani și britanici, dar și aproape 200 de pelerini indieni. Ruperea unui ghețar la mare altitudine a provocat dezastrul și există riscul producerii unor noi inundații catastrofale, în orice moment.

Ca un tsunami înfricoșător, un puhoi uriaș de apă, noroi, pietre și aluviuni s-a năpustit pe râul Tishuli, într-o vale din munții Himalaya, la frontiera dintre Nepal și Tibet, teritoriu chinez.

Viitura devastatoare a distrus zeci de case și drumuri și a spulberat poduri. Și o hidrocentrală a fost înghițită de torentul parcă apocaliptic.

„Am primit un telefon de la o rudă: „Vine apă multă, o să inunde totul. Lasă magazinul și fugi de acolo! În 15 minute a distrus totul. N-a mai rămas nimic.”

Un muncitor a filmat momentul în care câțiva colegi fug din calea potopului.

Nepalul este în situație extremă și are nevoie de mai mult ajutor internațional, avertizează Crucea Roșie. Salvatorii caută supraviețuitori în condiții aproape imposibile.