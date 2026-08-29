Alți 2.400 sunt dați dispăruți. Dintre ei, 930 sunt angajați ai centralelor hidroelectrice. Crește riscul unor noi viituri! Plouă de vineri, iar avalanșa de gheață și noroi a dus la formarea unor lacuri imense care riscă să se reverse ori să cedeze.

Imagini obținute de New York Times de la un ghid chinez din Tibet, surprind exact momentul în care s-a rupt ghețarul, antrenând viitura ucigașă de miercuri dimineața. Torenții de nămol, gheață și resturi s-au precipitat cu o viteză năucitoare spre satele de la granița dintre Nepal și China. Foarte puține clădiri au rezistat șuvoiului năvalnic, iar localnicii chiar se întreabă cine a proiectat structurile de rezistență ale caselor rămase în picioare.

Chiar la trecerea frontierei erau multe autobuze cu turiști, cărora li se procesau vizele pentru intrarea în China. Pattabiramam și Anjana sunt singurii americani despre care se știe că au supraviețuit în această zonă. Stăteau de vorbă cu câțiva turiști italieni, într-unul dintre autobuzele albastre, când au zărit pe geam oameni alergând înnebuniți.

Will Ripley, corespondent CNN: „Când au privit în spate, au văzut un nor negru înaintând amenințător spre ei. Nu știau dacă e apă ori fum, dar era clar că se deplasează foarte rapid către autobuzele parcate acolo. Toți cei aflați în autobuz au sărit afară, iar de cei care au apucat-o spre stânga nu se mai știe nimic, sunt probabil morți. Cei doi americani au fugit către dreapta, pe un deal, și au reușit la limită să ajungă într-un punct mai înalt de unde au văzut oroarea derulându-se.”

Anjana Raja, supraviețuitoare a inundațiilor din Nepal: „Apa a venit ca un tsunami, a înghițit tot, șoseaua, autobuzele, casele, oamenii, totul. Am văzut cum oamenii erau înghițiți de torent.”

Au supraviețuit și câțiva dintre turiștii italieni.

Stefano Lotumolo, turist: „Moartea... acel vuiet asurzitor a bătut ușor și la ușa autobuzului nostru. Pe de o parte, lua mii și mii de vieți; pe de altă parte, ne spunea: «Băieți, ieșiți, încă nu a venit vremea voastră.» După acele 30 de secunde, poate chiar un minut, și autobuzul nostru a fost luat de ape, pentru că șuvoiul a măturat întregul sat.”

Printre cei scăpați miraculos se numără și această femeie de 97 de ani.

Nepot al femeii salvate: „Când a fost scoasă din nămol și așezată în cupa excavatorului, bunica mea a zâmbit de parcă se întorcea victorioasă de la război.”

Din păcate, vremea rea îngreunează operațiunile de salvare. Plouă necontenit de vineri, iar în zilele următoare este așteptat un muson. În acest timp, agonia și frustrarea miilor de nepalezi care au rude dispărute sporesc cu fiecare oră ce trece fără vești despre soarta celor dragi.

Will Ripley, corespondent internațional principal CNN: „Nu departe de aici este o morgă pe al cărei zid sunt lipite foarte multe fotografii ale cadavrelor recuperate din nămol. Sunt trupuri de bărbați, femei și copii. Sunt chiar și poze ale unor membre, mâini sau picioare, care aveau diverse tatuaje, după care victimele ar putea fi identificate mai ușor.”

Violența puhoaielor a fost atât de intensă, încât șapte cadavre au fost găsite la zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh.