Compania Zojirushi Corp, cu sediul în Osaka, și-a atins în aproximativ șase luni obiectivul anual de vânzări de 100.000 de doze din berea artizanală „Zo no mai”, sau „Dansul Elefantului”, combinația neobișnuită devenind populară în rândul consumatorilor, potrivit Japan Today.

„Am reușit să valorificăm la maximum resursele noastre și, în același timp, să creăm o nouă valoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Zojirushi, Katsuhiko Hamada, în vârstă de 30 de ani.

Compania efectuează numeroase teste în timpul dezvoltării și evaluării performanțelor aparatelor sale de gătit orez. Cea mai mare parte a alimentelor rămase este folosită pentru compost, însă compania căuta și alte modalități de a valorifica orezul și a început să producă bere artizanală după o sugestie venită din partea unei alte companii specializate în reducerea risipei alimentare.

Prima bere din orez reutilizat a fost lansată în 2023

Zojirushi a lansat în 2023 prima sa bere artizanală îmbuteliată, produsă din orez reutilizat, numită „Hare to ho”, în speranța că eforturile sale de a evita risipa alimentară vor deveni mai cunoscute.

În luna martie a acestui an, după aproximativ un an de dezvoltare, compania a lansat a doua bere artizanală, „Elephant Dance”.

Compania Echigo Beer Co., cu sediul în Niigata, produce berea prin amestecarea orezului gătit și a apei fierbinți cu malț, transformând amidonul din orez în zahăr.

Berea are o culoare aurie, un conținut de alcool de 4,5%, o amăreală redusă și un gust fin, care se potrivește cu majoritatea preparatelor.

Aceasta este disponibilă în supermarketuri și magazine de proximitate și poate fi cumpărată și de pe site-ul oficial al companiei pentru 405 yeni, echivalentul a aproximativ 2,5 dolari.

Doar 5% din orez poate fi folosit pentru bere

Cu toate acestea, în ciuda eforturilor Zojirushi de a reduce risipa alimentară, doar 5% din cele 30 de tone de orez reutilizat pot fi folosite efectiv în procesul de fabricare a berii.

„Sperăm ca, în viitor, să putem folosi tot orezul reutilizat pentru un alt produs”, a declarat Hamada.