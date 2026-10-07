Potrivit unei propuneri de regulament, universitățile și colegiile ar trebui să achite taxa pentru fiecare student care participă la programul opțional de pregătire practică, cunoscut sub numele de OPT (Optional Practical Training), care le permite studenților să lucreze în domeniul corespunzător specializării lor în timpul studiilor sau după absolvire, potrivit AP.

În general, studenții sunt eligibili pentru un an de muncă după absolvire, însă cei care au specializări în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) pot beneficia de încă doi ani.

Instituțiile de învățământ ar trebui să plătească 70.000 de dolari pentru prima cerere depusă de fiecare student pentru participarea la program și 30.000 de dolari pentru fiecare reînnoire.

Lovitură pentru învățământul superior și pentru anumite companii

Universitățile și colegiile americane recrutează masiv studenți din străinătate, care reprezintă o sursă importantă de venituri din taxe de școlarizare. Companiile de tehnologie și alte sectoare angajează, de asemenea, numeroși studenți internaționali pentru posturi tehnice.

Programul OPT le permite studenților internaționali să dobândească experiență practică și să contribuie la acoperirea deficitului de forță de muncă în domenii STEM în care există o cerere ridicată, a declarat Fanta Aw, directorul general al NAFSA, o organizație care reprezintă sectorul educației internaționale.

„Îndepărtarea talentelor, perspectivelor și aspirațiilor studenților internaționali nu va face decât să afecteze negativ inovația americană, creșterea economică, dezvoltarea forței de muncă și poziția de lider a SUA la nivel global”, a afirmat Aw într-o declarație scrisă.

Într-un comunicat, DHS a prezentat taxa drept un răspuns la fraudele și abuzurile legate de programul de vize, pe care l-a descris drept o „cale de acces pentru forță de muncă străină ieftină”.

Publicul are la dispoziție 60 de zile pentru a transmite observații cu privire la propunere, înainte ca DHS să o poată finaliza și să o pună în aplicare. Propunerea ar putea fi, de asemenea, contestată în instanță de organizații din domeniul învățământului superior sau de asociații de afaceri, ceea ce ar putea întârzia intrarea sa în vigoare.

Administrația Trump pune presiune pe studenții internaționali

Regulamentul propus face parte din eforturile mai ample ale administrației de a înăspri politica privind imigrația și de a transforma sistemul de învățământ superior.

Anul trecut, administrația republicană a început să anuleze brusc statutul legal al mii de studenți internaționali, iar mulți dintre aceștia au fost reținuți și deportați.

În această vară, administrația a finalizat un regulament prin care urmărea să împiedice studenții internaționali să rămână în SUA mai mult de patru ani fără aprobarea guvernului federal. Măsura a stârnit rapid reacții din partea reprezentanților învățământului superior, care au spus că aceasta ar spori povara administrativă asupra instituțiilor și au subliniat că multe programe de studiu sunt concepute din start pentru a dura mai mult de patru ani. În septembrie, o instanță federală a împiedicat intrarea în vigoare a regulamentului.

Doug Rand, fost consilier principal în cadrul Serviciului pentru Cetățenie și Imigrație al SUA (USCIS) în timpul administrației Biden, a anticipat că taxa va fi anulată de instanțe, la fel ca taxa de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, pe care numeroase companii de tehnologie și universități se bazează pentru a ocupa posturi specializate.

Administrația Trump încearcă acum o altă modalitate de a majora taxa pentru aceste vize, astfel încât să depășească 100.000 de dolari.

Rand a declarat că taxele nu reprezintă o soluție.

„Atunci când oferim educație studenților internaționali în universitățile noastre, iar aceștia vor să lucreze și să-și pună talentul în valoare aici după absolvire, ar trebui, desigur, să-i primim cu brațele deschise — nu să folosim o taxă exorbitantă ca pretext pentru a-i determina să plece”, a afirmat Rand într-un e-mail.

Cresc îngrijorările privind numărul studenților internaționali

Sarah Spreitzer, vicepreședintă în cadrul American Council on Education, organizație care reprezintă președinții colegiilor și universităților, a declarat că numărul studenților internaționali a fost deja afectat.

Toamna trecută, numărul studenților care au intrat pentru prima dată în Statele Unite a scăzut cu 17%, cea mai mare scădere de la pandemia de COVID-19. Cifrele totale pentru această toamnă nu sunt încă disponibile, însă Spreitzer a spus că unele instituții de învățământ au raportat scăderi de 30% până la 40%.

Ea a spus că noul plan al administrației Trump nu va contribui la îmbunătățirea situației.

„Știm că OPT este unul dintre motivele pentru care studenții internaționali aleg să studieze în Statele Unite, deoarece le oferă posibilitatea de a dobândi experiență profesională aici după absolvire”, a adăugat ea.

Un program similar, care le permitea studenților internaționali să participe la stagii și programe practice, a intrat, de asemenea, în vizorul administrației Trump. Noile orientări emise de Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) prevăd că programul Curricular Practical Training (CPT) ar trebui autorizat doar atunci când experiența profesională este o cerință pentru obținerea diplomei. Aceste orientări au dus luni la intentarea unui proces.

Organizații din domeniul educației, inclusiv Association of American Universities și NAFSA, au declarat că, în trecut, programul era permis atunci când activitatea era „direct legată de domeniul principal de studiu al studentului”. Organizațiile au mai afirmat că ICE îi amenința pe reprezentanții universităților cu urmărirea penală dacă nu respectau noile cerințe.

„Știm că administrația a încercat să îngreuneze imigrația legală bazată pe ocuparea unui loc de muncă prin numeroase mijloace”, a declarat Steven Brown, avocat specializat în imigrație din Houston. „Cred că acesta este următorul nivel al acestor măsuri și că scopul este eliminarea programului fără a-l desființa oficial. Nu cred că prea multe instituții vor dori să plătească 70.000 de dolari pentru ca un student să poată participa la OPT.”