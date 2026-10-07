„Dragă 112, mă simt singur”, a spus pensionarul, potrivit leggo.it.

Acestea au fost cuvintele rostite de bărbatul în vârstă de 84 de ani, care a apelat numărul de urgență din Pordenone. Nu avea nevoie de îngrijiri medicale. Căuta doar o voce care să-l asculte și să-l ajute să nu se mai simtă singur, măcar pentru câteva momente.

După apel, doi polițiști au mers să-l viziteze. Au stat de vorbă cu el și i-au ținut companie, iar întâlnirea i-a adus bucurie.

Singurătatea, tot mai greu de suportat

Bărbatul are spatele gârbovit și, odată cu trecerea anilor, s-a trezit tot mai izolat. Nu mai avea un prieten căruia să-i povestească despre ziua lui sau cu care să împărtășească un gând.

În ultimele zile, singurătatea devenise tot mai greu de suportat, astfel că a decis să sune la 112, sperând să găsească puțină alinare și căldură umană în persoana care avea să-i răspundă.

Apelul nu a fost despre o problemă medicală, ci despre nevoia simplă de a fi ascultat.

Singurătatea nu este însă singura dificultate cu care se confruntă persoanele în vârstă. Evoluția rapidă a tehnologiei poate reprezenta, la rândul său, un obstacol.