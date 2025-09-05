Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor

Un chirurg din Marea Britanie, care a efectuat ste de amputări, este acuzat că a mințit în legătură cu modul în care și-a amputat picioarele și a încurajt un bărbat să îndepărteze părți ale corpului altor persoane.

Chirurgul vascular Neil Hopper, 49 de ani, din Truro, a fost inculpat pentru trei infracțiuni după o investigație de doi ani și jumătate realizată de poliția din Devon și Cornwall.

Hopper a lucrat anterior pentru Royal Cornwall Hospitals NHS Trust și a declarat anterior că și-a pierdut picioarele din cauza sepsisului, în 2019, scrie The Guardian.

Poliția din Devon și Cornwall a spus că el se confruntă cu două capete de acuzare pentru fraudă prin declarație falsă.

Detaliile arată că, în 2019, el „a făcut în mod necinstit o declarație falsă către asigurători, anume că rănile la picioare au fost rezultatul sepsisului și nu au fost auto-provocate, cu intenția de a obține un câștig”. Se presupune că intenționa să obțină 235.622 de lire sterline de la o companie de asigurări și 231.031 de lire sterline de la alta.

Instanța a aflat că Hopper, care a recunoscut două capete de acuzare pentru fraudă și trei pentru deținere de pornografie extremă, avea un „interes sexual în amputații”.

A asistat la operații

El a fost, de asemenea, acuzat că a încurajat sau asistat la comiterea unor vătămări corporale grave.

Se presupune că, între august 2018 și decembrie 2020, el a cumpărat videoclipuri de pe un site numit The Eunuch Maker, care prezentau amputarea unor membre, și „l-a încurajat pe Marius Gustavson să îndepărteze părți ale corpului unor terți”.

El a schimbat, de asemenea, aproximativ 1.500 de mesaje cu Gustavson despre propriile amputări sub genunchi și despre cum le realizase, inclusiv întrebând câtă gheață carbonică folosise.

Gustavson a fost condamnat la închisoare pe viață, cu un termen minim de 22 de ani, la Old Bailey, în 2024, pentru că a condus o rețea de modificări corporale extreme.

A fost depusă o cerere de eliberare pe cauțiune, dar el a fost trimis în arest preventiv, urmând să apară în fața unui judecător la Curtea Coroanei din Truro, pe 26 august.

Judecătorul James Adkin a spus, la pronunțarea sentinței, că acceptă că Hopper, care nu avea condamnări anterioare, este plin de remușcări.

Foto: Instagram / Bionicsurgeon

Totuși, „nivelul de vătămare” din cele trei videoclipuri cu mutilări corporale care au constituit baza acuzațiilor de pornografie a fost „excepțional de ridicat”, a adăugat el.

Poliția a declarat că Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, unde Hopper fusese angajat, a lucrat îndeaproape cu ofițerii pe parcursul investigației.

„Acuzațiile nu au legătură cu conduita profesională a dlui Hopper și nu există dovezi care să sugereze vreun risc pentru pacienți. Dl Hopper a lucrat la Royal Cornwall Hospitals din 2013 până când a fost suspendat din funcție, în martie 2023, în urma arestării sale inițiale”, a declarat un purtător de cuvânt al trustului.

Despre amputarea propriilor picioare

Într-un interviu acordat BBC în 2023, Hopper a vorbit despre amputațiile sale.

„Fac destul de multe amputații și singurul lucru care îmi tot trecea prin minte era ideea de unelte electrice. Gândul că unelte electrice ar putea fi folosite pe mine mi se părea respingător. A fost foarte ciudat”, a spus el.

El a spus că s-a recuperat rapid. I s-a spus că îi va lua aproximativ trei luni să poată merge. „Am reușit în trei ore”, a spus el. „Îmi pare rău să spun, dar sunt mai activ de când mi-am pierdut picioarele decât eram înainte.”

Hopper a suferit ambele amputări după ce s-a plâns că are dureri la picioare.

El a fost tratat pentru suspiciune de sepsis, înainte ca medicii chirurgi să-i spună că trebuie să-i fie amputate picioarele și să fie operat.

Instanța a aflat că nu le-a spus medicilor adevărata cauză a rănilor sale.

A fost inclus pe lista scurtă a Agenției Spațiale Europene în căutarea unui astronaut cu dizabilități.

„Șoc și profundă îngrijorare”

Foști pacienți ai lui Hopper, inclusiv unii care au trecut prin amputări, au contactat o firmă de avocatură specializată în neglijență medicală din sud-vest.

Aceștia au spus că sunt îngrijorați de tratamentele primite de la Hopper, în lumina acuzațiilor penale formulate împotriva lui.

Mike Bird, partener la Enable Law, a spus că acest caz a provocat „șoc și profundă îngrijorare” printre foștii pacienți.

„Unii au suferit intervenții chirurgicale care le-au schimbat viața și acum sunt îngrijorați că acestea nu au fost cu adevărat necesare”, a spus Bird.

„Deși înțelegem că RCHT a declarat că acuzațiile nu au legătură cu conduita sa profesională și că aparent nu există dovezi care să sugereze vreun risc pentru pacienți, situația este atât de gravă încât trebuie să existe o anchetă publică riguroasă.”

Serviciul de Procuratură al Coroanei a declarat că va depune o cerere în baza Proceeds of Crime Act 2022 pentru a recupera banii obținuți de Hopper prin fraudă.

