O femeie a fost jefuită în timp ce se afla pe masa de operație, la Iași. A rămas fără bani, un lanț de aur, carduri și acte

Stiri actuale
28-08-2025 | 13:28
Incident revoltător în spitalul "Sf. Spiridon" din Iași. Un individ a reușit să se strecoare într-un salon și i-a furat geanta unei paciente, în timp ce aceasta se afla pe masa de operație.

autor
Lavinia Petrea

Pe lângă acte şi obiecte de valoare, femeia a pierdut și 3.500 de lei. Incidentul s-a petrecut zilele trecute, într-una dintre secţiile de Chirurgie Generală.

Un individ, deocamdată neidentificat, s-ar fi prezentat celorlalte colege de salon drept fiul pacientei. Cu sânge rece, a luat de lângă pat geanta femeii, şi a ieşit din spital. Înăuntru erau un portofel cu 3.500 de lei, un lănțișor din aur, actele de identitate și mai multe carduri bancare.

Potrivit martorelor, individul avea aproximativ 20-25 de ani.

Femeia și-a dat seama că îi lipsesc bunurile abia câteva ore mai târziu, după ce a ieșit de sub anestezie. A alertat imediat medicii, care au apelat serviciul de urgenţă 112.

După acest incident, conducerea Spitalului "Sf Spiridon" susţine că va înăspri condițiile de pază. Secţia respectivă nu are camere de supraveghere. Anchetatorii au la îndemâna doar imagini din curtea spitalului.

De la începutul anului și până acum, alţi 12 bolnavi internaţi au fost prădați de hoți, rămași, până acum, neidentificați. 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-08-2025 13:28

