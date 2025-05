Jamie Lee Curtis, dezvăluiri despre operația estetică care i-a schimbat viața: „A devenit o dependenţă”

Într-un interviu acordat „60 Minutes”, actriţa premiată cu Oscar a spus că un director de imagine nu a vrut să o filmeze într-o zi pentru că, a spus el, „ochii ei sunt umflaţi”, relatează News.ro.

Cum a schimbat-o remarca de pe platoul de filmare

Filmul a fost drama „Perfect”, în care a jucat şi John Travolta. „A fost foarte jenant pentru el să spună asta”, a spus ea. „Imediat ce s-a terminat filmul, am ajuns să fac o operaţie estetică”. Curtis a spus că operaţia nu a mers bine şi că a fost ceva ce a „regretat imediat” şi a tot regretat de atunci.

„Am devenit un adevărat apărător public pentru a spune femeilor: „Eşti superbă şi eşti perfectă aşa cum eşti”, a spus ea. „Nu a fost un lucru bun pentru mine să fac asta”.

Ea a spus că a început să ia analgezice după operaţie. „Ei bine, ei ţi le dau!”, a spus ea. „Am devenit foarte îndrăgostită de baia caldă de opiacee. Ştii, am băut un pic, niciodată în exces, niciodată mari demonstraţii publice. Eram foarte liniştită şi retrasă în legătură cu asta. Dar a devenit o dependenţă cu siguranţă”.

În 2018, ea a spus pentru People: „Am fost înainte de curba epidemiei de opiacee. Am avut o cursă de 10 ani, furând, complice. Nimeni nu ştia. Nimeni”.

Curtis nu mai este dependentă de 26 de ani, iar în 2023 a vorbit despre călătoria ei. „Sunt norocoasă. Nu am luat decizii teribile drogată sau sub influenţa alcoolului pe care apoi, pentru tot restul vieţii mele, să le regret”, a spus ea. „Există femei în închisoare ale căror vieţi au fost distruse de droguri şi alcool, nu pentru că erau infractoare violente, nu pentru că erau oameni oribili, ci pentru că erau dependente”.

Vedeta şi-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la creşterea procedurilor cosmetice. „Tendinţa actuală de umpluturi şi proceduri, şi această obsesie cu filtrarea, şi lucrurile pe care le facem pentru a ajusta aspectul nostru pe Zoom şterg generaţii de frumuseţe”, a spus Curtis în 2021. „Odată ce te joci cu faţa ta, nu o mai poţi recupera”.

Săptămâna aceasta, actriţa a vorbit, de asemenea, pe reţelele sociale despre o „reclamă falsă total AI” care îi foloseşte asemănarea. Ea l-a implorat pe fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, să o ajute să elimine.

„Dacă am un brand, pe lângă faptul că sunt actriţă, autoare şi avocată, este acela că sunt cunoscută pentru faptul că spun adevărul şi că spun lucrurilor pe nume şi pentru integritate”, a scris ea. „Această utilizare a imaginilor mele… cu cuvinte noi şi false puse în gura mea îmi diminuează oportunităţile de a-mi spune adevărul. Mi s-a spus că, dacă vă întreb direct, poate vă veţi încuraja echipa să o supravegheze şi să o elimine. Am şters Twitter de mult timp, aşa că aceasta este singura modalitate prin care mă pot gândi să vă contactez”.

Mai târziu în cursul zilei, ea a adăugat: „A funcţionat!”.

În vârstă de 66 de ani, actriţa a câştigat primul ei Oscar în 2023 pentru rolul din „Everything Everywhere All at Once”. De atunci, ea a jucat în apreciatul serial dramatic „The Bear” şi alături de Pamela Anderson în „The Last Showgirl”. Urmează să apară în continuarea comediei „Freakier Friday”, alături de Lindsay Lohan, precum şi în seria poliţistă „Scarpetta”, alături de Nicole Kidman.

