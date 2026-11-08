Profesorul Michał Pędziwiatr și medicul Mateusz Wierdak luau prânzul împreună cu familiile lor în centrul orașului Cracovia când au auzit focuri de armă, potrivit presei locale.

„Dintr-odată, fiul meu a venit alergând și mi-a spus: «Tată, acolo se trage în oameni, oamenii cad la pământ»”, a povestit Pędziwiatr pentru publicația Fakt.

Medicul a explicat că, odată ajunși la locul atacului, cei doi chirurgi au acordat îngrijiri atât polițiștilor răniți, cât și presupusului atacator.

„Când vine vorba despre salvarea vieților, nu contează cine este persoana respectivă.”

Șase morți și 16 răniți în urma atacului din centrul Cracoviei

Poliția continuă ancheta privind atacul de sâmbătă, în urma căruia șase persoane au fost ucise în piața centrală din Cracovia.

Alte 16 persoane au fost rănite, printre acestea numărându-se și doi polițiști, Jakub Kulik și Artur Morański.

În apartamentul presupusului atacator au fost descoperite alte trei cadavre. Poliția a stabilit că victimele erau părinții și sora suspectului.

Intervenția decisivă a chirurgului care a oprit hemoragia polițistului

După încetarea focurilor de armă, Pędziwiatr a început să acorde îngrijiri celorlalte victime și presupusului atacator, care avea nevoie de ajutor medical.

În același timp, Wierdak a intervenit pentru a salva un polițist împușcat în piept în timpul schimbului de focuri.

„Ca să spun lucrurilor pe nume, i-a introdus toate bandajele în rana din piept și a intervenit direct cu mâinile pentru a opri sângerarea”, a povestit Pędziwiatr pentru Fakt.

„Dacă nu ar fi făcut asta, nu știu cum s-ar fi terminat totul, pentru că ambulanța a întârziat destul de mult”, a adăugat medicul.

Între timp, Pędziwiatr a contactat Spitalul Ioan Paul al II-lea, unde funcționează Departamentul de Chirurgie Toracică și Cardiacă.

„Am insistat să fie transportat acolo deoarece, în opinia mea, avea cele mai mari șanse de supraviețuire într-un spital în care existau specialiști tocmai pentru acest tip de leziune”, a explicat chirurgul.

Potrivit presei locale, Mateusz Wierdak este un chirurg renumit în Cracovia.

La rândul său, profesorul Michał Pędziwiatr conduce Departamentul de Chirurgie Generală, Oncologică, Metabolică și de Urgență din cadrul Spitalului Universitar din Cracovia.

Autoritățile poloneze investighează atacul ca posibil act terorist

Printre cele șase persoane ucise se numără patru femei și doi bărbați.

Patru dintre victime erau cetățeni polonezi, una era un bărbat britanic, iar cea de-a șasea persoană era un cetățean străin a cărui naționalitate nu a fost încă dezvăluită.

Parchetul Național din Polonia a anunțat deschiderea unei anchete privind atacul, investigația urmând să fie coordonată de o unitate specializată în infracțiuni de terorism.