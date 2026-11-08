Vorbim despre sportul școlar, printre puținele moduri prin care și elevii din România găsesc sentimentul apartenenței la grup.

Din nefericire, doar 8 la sută dintre școlari practică sport în echipe antrenate de profesorii lor sau în cluburi.

Și doar jumătate, adică 180 de mii, participă la competiții care le susțin echilibrul mental și starea de bine.

”O explozie de bucurie, după antrenamente intense de câteva luni, e cea mai importantă răsplată a campionilor. Suntem la început de sezon al concursurilor între licee - în acest caz, 25 de colegii au intrat într-un campionat susținut prin sponsorizări. Înscrierea e gratuită”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Doar anul acesta, Universitatea din Sydney, Harvard și Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite au adus noi probe ale corelației directe între sportul - în special pe echipe- practicat constant în adolescență și creșterea performanței academice. Vorbim în special de reacții chimice în creier, stimulate de efortul fizic. Fluxul sangvin eliberează în valuri dopamină, endorfine și serotonină- hormonii motivației, ai recompensei și al rezistenței la stres. Paradoxal, la același nivel de stres intelectual, un elev sportiv e mai puțin obosit decât un coleg silitor”.

Unul dintre exemplele care susțin teoria este liceul Traian din capitală. De la 60%, rata de promovare la bac acum 5 ani... a urcat fulminant la aproape 100% iar ultima medie de admitere, a ajuns la 8. Profesorii spun că sportul, și în special baschetul, se află în spatele acestui progres.

Mihai Iulian Mareș, profesor de sport: ”În 2024 locul I, în 2025 locul I. Sunt atâtea caractere, atâtea orgolii, tre să-i punem să joace împreună. Prietenii au legat între ei... chiar și relațiile de joc aici se creează. Nu venim cu ele de acasă și le aplicăm în meciuri”.

Robert Penciu, director: ”La fiecare nivel avem o clasă de învățământ vocațional sportiv. Liceul acesta nu era tocmai sus în preferințele absolvenților de gimnaziu... Toate liceele au perioade în care se află mai sus sau puțin mai jos”.

Ministerul Educației finanțează în prezent olimpiade naționale, concursuri și cupe școlare pe echipe pentru aproape 20 de discipline sportive. Câștigătorii primesc sume fixe de bani, între 300 și o mie de lei, burse de merit și de excelență și locuri în licee și facultăți de profil. Sponsorii le oferă celor mai buni echipamente.