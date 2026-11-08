Fostul șef al Statului Major al armatei și-a propus să-i unească pe israelieni, după mandatul lui Netanyahu marcat de tensiuni acute.

Gadi Eisenkot a promis că va lua măsuri ferme împotriva coloniștilor evrei extremiști din Cisiordania, care, în ultimele luni, au atacat palestinieni fără a fi trași la răspundere.

Gadi Eisenkot: „S-au dus zilele în care Netanyahu a folosit instituțiile statului împotriva intereselor Israelului și în beneficiul său personal. Majoritatea israelienilor au votat împotriva guvernului sub ochii căruia s-a întâmplat atacul din 7 octombrie și care a permis sustragerea de la serviciul militar.”

În urma consultărilor purtate de președintele Isaac Herzog cu partidele parlamentare, premierul în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a primit susținere din partea a 46 de deputați.

Oren Liebermann, CNN: „Partidul ultraortodox Iudaismul Unificat al Torei a creat surpriză, refuzând să-l mai susțină pe Netanyahu ca premier, după ce i-a fost alături mulți ani (trei decenii).”

În schimb, liderul opoziției Gadi Eisenkot este sprijinit de 67 din cei 120 de deputați din Knesset.

Oren Liebermann, CNN: „O treime dintre aceștia, mai exact 19, aparțin aleșilor arabi, ceea ce înseamnă că Einsenkot are nevoie ca partidele de dreapta să accepte colaborarea cu partidele arabe. Iar asta s-ar putea dovedi dificil, mai ales că (Eisenkot) nu are experiența lui Netanyahu de a face coaliții în favoarea sa.”

Pe de altă parte, cooptarea formațiunilor arabe Lista Comună și Raam într-o coaliție de guvernare depinde de acceptarea de către acestea a unor condiții.

Gadi Eisenkot: „Vrem să formăm un guvern de urgență națională întemeiat pe următoarele principii: Israelul este stat evreiesc, democratic și liberal, serviciul militar ori civil este obligatoriu, gruparea Hamas trebuie recunoscută drept organizație teroristă a cărei putere militară trebuie anihilată.”

Dacă va reuși să formeze un cabinet, ca fiu al unor imigranţi marocani, Eisenkot ar urma să devină cel dintâi premier al ţării care vine din comunitatea mizrahi, formată din evrei originari din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Fost șef al Statului Major al armatei între 2015 și 2019, Eisenkot a intrat în politică abia în 2022. După masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, s-a alăturat cabinetului de război al lui Netanyahu. A demisionat însă în 2024, invocând lipsa unei strategii clare pentru perioada de după război. Imaginea sa publică este strâns legată şi de preţul personal plătit de familia sa în ultimii 3 ani: un fiu şi doi nepoţi au fost ucişi în luptele din Gaza.

Yoram Yehudai, tatăl unui tânăr ucis pe 7 octombrie 2023: „Cerem liderilor blocului opoziției să facă ce trebuie făcut pentru a forma un guvern care să ne aducă schimbare, speranță, alinare și tihnă să jelim.”