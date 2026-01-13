Orașul italian în care turiștii vin pentru ciocolată. Destinația pare înghețată în Evul Mediu

Dacă visezi la o escapadă italiană mai puțin turistică, bogată în istorie, artă și deserturi rafinate, Perugia ar trebui să fie pe lista ta.

Capitală a regiunii Umbria, Perugia are tot farmecul medieval al Toscanei, dar fără aglomerație. Cu străduțe pavate, priveliști panoramice și o viață locală activă, este un loc care îmbină spiritul vechi cu energia modernă, mai ales în timpul festivalurilor sale cunoscute. În plus, orașul italian este cunoscut pentru ciocolată, așa că permite-ți să te înfrupți din ea cât poți de mult în această vacanță.

Cum te deplasezi

Centrul istoric al Perugiei este compact și ușor de parcurs pe jos, dar este construit pe un deal. Sunt recomandate încălțăminte comodă și disponibilitatea de a urca și coborî străzi și scări abrupte. O mare parte din centrul vechi se află într-o zonă cu trafic limitat, astfel că, dacă închiriezi o mașină, va trebui să o parchezi în afara zidurilor orașului vechi, conform travelandleisure.

Minimetrò leagă centrul istoric de Academia de Arte Frumoase, centre comerciale și stadion. Biletele costă 1,50 € și sunt valabile 70 de minute pe minimetrò și autobuze.

Radio Taxi Perugia este compania de taxi a orașului. De la Aeroportul San Francesco d’Assisi până în centrul istoric există un tarif fix de 35 € (la care se pot adăuga suprataxe pentru bagaje), însă, de regulă, cursele sunt calculate în funcție de timp și distanță.

Ce să faci și să vezi în Perugia

Perugia este atât capitala regiunii Umbria, cât și punctul ideal de plecare pentru explorarea zonei. De la vizitarea galeriilor de artă și observarea vieții cotidiene în piețe medievale până la savurarea celebrelor deserturi de ciocolată, Perugia oferă o varietate largă de experiențe. Capitala regională este și o bază foarte bună pentru excursii de o zi către unele dintre cele mai frumoase orașe din Umbria.

Recomandările principale sunt Assisi, Lacul Trasimeno și Gubbio, un oraș medieval în miniatură.

Piazza IV Novembre – inima orașului

Romancierul american Henry James a numit Perugia „micul oraș al priveliștilor infinite”, iar acest lucru se simte în Piazza IV Novembre, piața principală cu aer teatral.

Aici s-au întâlnit cândva civilizațiile romană și etruscă. Astăzi, este un loc de întâlnire dedicat cafenelelor, cocktailurilor, întâlnirilor la înghețată și spectacolelor stradale. Cu vedere spre piață, Caffè del Banco (oficial la Corso Vannucci 5) este potrivit orice moment al zilei, pentru cafea, cocktailuri sau bere locală Birra Perugia.

În centrul pieței se află Fontana Maggiore, o capodoperă romanică realizată între 1275 și 1278 de Nicola și Giovanni Pisano.

Fântâna din marmură roz și albă este decorată cu elemente simbolice, de la semnele zodiacului până la grifonul, simbolul orașului. Pe latura opusă se ridică treptele catedralei gotice austere, unde se adună localnici și porumbei.

În interior se află „Depunerea” lui Barocci, lucrare care a inspirat ulterior celebra „Coborâre de pe cruce” a lui Rubens. Din piață pornește Corso Vannucci, arteră animată a orașului. Pe partea dreaptă se află Palazzo dei Priori, unul dintre cele mai impunătoare palate publice din Italia. Treptele duc spre Sala dei Notari, sala breslei avocaților, decorată la finalul secolului al XIII-lea.

Galleria Nazionale dell’Umbria – principala galerie de artă

Cea mai importantă galerie de artă din Umbria, Galleria Nazionale dell’Umbria, este amplasată pe Corso Vannucci, într-un palat gotic din secolul al XIII-lea. Fost sediu al magistraturii locale, clădirea se remarcă prin portalul decorat, ferestrele cu colonete și crenelurile de tip fortăreață.

Interiorul adăpostește o colecție valoroasă de artă umbriană și central-italiană: picturi din secolul al XIII-lea cu influențe bizantine, lucrări gotice de Gentile da Fabbriano, capodopere toscane de Piero della Francesca și Fra Angelico, precum și opere ale artiștilor locali Perugino și Pinturicchio.

Alături se află Collegio del Cambio, din secolul al XV-lea, fosta bursă medievală, decorată cu fresce de Perugino, care îmbină teme clasice și creștine. Pietro Vannucci, cunoscut ca Perugino, s-a născut lângă Perugia și a lucrat la Florența și Roma, inclusiv în Capela Sixtină, conform travelfoodandbooze.

Corso Vannucci – promenadă

Corso Vannucci este artera principală a orașului și reflectă caracterul său de oraș plăcut, cultural și ușor de parcurs pe jos. Plimbarea de seară este cel mai bine savurată de pe o terasă, urmărind localnici relaxați și studenți străini.

Barurile și cafenelele sunt numeroase, inclusiv pe străduțele adiacente. În timpul festivalurilor, mai ales Umbria Jazz, zona devine un centru cultural. Chiar și în afara acestora, Corso Vannucci arată că Perugia este un oraș universitar animat și orientat spre gastronomie.

Plimbările se încheie adesea în Giardini Carducci, amenajate pe locul unei foste fortărețe. De aici se deschid unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului și colinelor din jur.

Rocca Paolina – Perugia secretă

O rețea de tuneluri și pasaje oferă o primă imagine a structurii ascunse a orașului. Aceste alei pavate și scări boltite sunt ceea ce a mai rămas din fortăreața Rocca Paolina, construită în anii 1540 la ordinul Papei Paul al III-lea Farnese. Ridicarea ei a dus la distrugerea unui cartier prosper, cu biserici, mănăstiri și circa o sută de case. Demolarea parțială a început în 1848, iar distrugerea completă a avut loc în 1860, odată cu Unificarea Italiei.

Astăzi, fundațiile boltite fac parte dintr-un traseu frecventat care leagă Piazza Partigiani de centrul orașului. Scările rulante care traversează zidurile oferă o experiență urbană neobișnuită, cu uși ascunse ce duc spre magazine sau spații expoziționale.

Perugia etruscă

Într-un oraș dens și stratificat, urmele etrusce sunt greu de identificat complet. Ideea nu este să le descoperi pe toate, ci să le recunoști pe parcurs. Fragmente de ziduri etrusce s-au păstrat, la fel și câteva porți, inclusiv un puț lângă Piazza IV Novembre.

Cel mai important monument este Arcul Etrusc, Arco Etrusco, poarta nordică integrată în zidurile originale ale orașului, datând din secolul al III-lea î.Hr. Se află la capătul străzii Ulisse Rocchi și poartă inscripția romană „Augusta Perusia”, care indică supunerea față de Roma. Pentru mai multe detalii, Muzeul Arheologic din Perugia, situat lângă zidurile etrusce, expune ceramică, plăci funerare și obiecte din metal, inclusiv un car de bronz.

Assisi – oraș mistic

Assisi rămâne un loc profund spiritual, în ciuda numărului mare de vizitatori. Se află la aproximativ 30 de minute de Perugia, dar are o atmosferă distinctă. Bazilica Sfântului Francisc domină peisajul, cu Muntele Subasio în fundal.

Bazilica este renumită pentru frescele lui Giotto din Basilica și pentru atmosfera mai intimă a Basilicii Inferioare. Cripta unde este înmormântat Sfântul Francisc este un important loc de pelerinaj.

Dincolo de zona religioasă, Assisi impresionează prin balcoane cu flori, grădini ascunse și clădiri medievale. Rocca Maggiore domină orașul, iar Duomo se remarcă prin fațada romanică. Pentru o experiență mai liniștită, Il Bosco di San Francesco oferă trasee prin păduri și livezi de măslini, într-un peisaj conservat de FAI, organizația italiană de protecție a patrimoniului.

Gubbio

La mai puțin de o oră de Perugia se află Gubbio, unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Italia. Situat pe versanții Monte Ingino, orașul are un cadru dramatic, cu palate vechi dispuse pe terase abrupte.

Funicularul urcă până la Basilica di Sant’Ubaldo, unde se află trupul mumificat al sfântului protector al orașului. În Piazza Grande se pot admira clădirile medievale, catedrala gotică și Palazzo Ducale. Silueta orașului este dominată de Palazzo dei Consoli, care adăpostește Tavole Eugubine, șapte tăblițe de bronz cu inscripții în limba umbriană antică.

Perugia, orașul medieval în inima Italiei

Primele urme ale Perugiei etrusce sunt legate de refondarea sa pe o așezare umbriană preexistentă. Bătălia de la Sentino din anul 295 î.Hr. a adus aceste teritorii sub stăpânire romană.

Începând cu Evul Mediu timpuriu, orașul a căpătat o importanță majoră în cadrul Statului Papal, bucurându-se de o atenție deosebită din partea Papei Inocențiu al III-lea, care a murit în capitala Umbriei în 1216.

În timpul luptelor pentru controlul orașului, considerat strategic datorită poziției sale protejate și resurselor din teritoriile înconjurătoare, familia Visconti, condusă de Gian Galeazzo, și Statul Papal, cu sprijinul condotierului Braccio da Montone, s-au succedat la putere la începutul anilor 1400, înainte ca orașul să ajungă sub dominația familiei Baglioni.

Anii următori au fost marcați de guvernarea papală, cu o scurtă întrerupere la începutul secolului al XIX-lea, când puterea a fost preluată de armata napoleoniană.

Din a doua jumătate a anilor 1830, la fel ca în multe alte zone ale Italiei, nemulțumirea a crescut, iar organizațiile clandestine au început să apară.

Perugia a fost eliberată de armata piemonteză la 14 septembrie 1860, forțând trupele elvețiene să se refugieze în Rocca Paolina. Anexarea a avut loc inițial sub Regatul Sardiniei, care a devenit ulterior Regatul Italiei, conform to-tuscany.

Ce să nu ratezi în Perugia

Asigură-te că vizitezi Casa Ciocolatei Perugina. Vizita este obligatorie pentru iubitorii de dulciuri, muzeul prezentând istoria „hranei zeilor”.

Apoi îndreaptă-te spre inima orașului, Piazza IV Novembre, cu Fontana Maggiore. Admiră Palazzo dei Priori și Catedrala San Lorenzo stând pe trepte și urmărind artiștii stradali.

Dintre monumentele emblematice ale trecutului, care permit înțelegerea amploarei arhitecturii orașului, merită vizitate Fântâna Etruscă, o impresionantă lucrare hidraulică, Hipogeul Volumni, cel mai vechi și mai bine conservat monument funerar din perioada etruscă, precum și Arcul Etrusc.

Următoarea oprire este Galleria Nazionale dell’Umbria, ideală pentru pasionații de artă, deoarece găzduiește opere semnate de Mantegna, Pinturicchio, Beato Angelico și mulți alți artiști importanți din punct de vedere istoric.

Unul dintre cele mai vizitate obiective este apeductul din Perugia, o lucrare de inginerie hidraulică remarcabilă, capabilă să inverseze forța apei pentru a deservi întreaga sa lungime de patru kilometri. La final, pot fi incluse Rocca Paolina, Città della Domenica și o sesiune de cumpărături pe Corso Vannucci.

Perugia, orașul italian în care turiștii vin pentru ciocolată

În inima regiunii Umbria din Italia, Perugia nu este doar o bijuterie medievală cu străduțe pietruite și piețe istorice, ci și o destinație de top pentru iubitorii de ciocolată din întreaga lume. Supranumit adesea „Orașul ciocolatei”, Perugia a construit o reputație turistică puternică în jurul acestei delicatese dulci, atrăgând vizitatori cu pasiune pentru gust și tradiție.

Povestea ciocolatei în Perugia începe la începutul secolului XX, odată cu înființarea celebrului Perugina, casa unuia dintre cele mai cunoscute branduri de ciocolată din Italia. Creată în 1907, compania a dat lumii pralinele iconice Baci Perugina („săruturi”), care combină ciocolată fină cu alune și surprind cu un mesaj romantic în fiecare ambalaj. Produsul a devenit nu doar un simbol local, ci un reper internațional al culturii italiene a ciocolatei.

Dar Perugia nu și-a construit faima doar pe istorie și tradiție de fabricație. Orașul găzduiește EuroChocolate, unul dintre cele mai mari festivaluri de ciocolată din Europa. Evenimentul, care se întinde pe aproape zece zile și transformă centrul istoric într-un paradis pentru gurmanzi, atrage aproape un milion de vizitatori anual.

Programul EuroChocolate este gândit să răspundă tuturor curiozităților despre ciocolată: de la Chocolate Show, un târg uriaș dedicat degustărilor și cumpărăturilor de specialități, până la zone interactive în care vizitatorii pot învăța tehnici de prelucrare a ciocolatei sau pot participa la workshopuri educative. Festivalul oferă și un dialog intercultural prin EuroChocolate World, unde țările producătoare de cacao își prezintă tradițiile și gusturile specifice.

Pe lângă festival, Perugia dezvoltă proiecte permanente pentru a-și valorifica moștenirea dulce. Città del Cioccolato este un spațiu dedicat complet culturii ciocolatei, cu expoziții, ateliere și experiențe multisenzoriale.

