După ce a aderat la zona Euro, Bulgaria se află într-un impas politic. S-ar putea îndrepta către noi alegeri anticipate

13-01-2026 | 09:40
Rosen Jeliazkov
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern.

Sabrina Saghin

Această decizie creşte probabilitatea alegerilor anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, proaspăt intrat în grupul ţărilor care folosesc moneda unică euro, relatează Reuters.

Guvernul de coaliţie al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susţinut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după săptămâni de proteste împotriva corupţiei endemice şi a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

Jeliazkov refuză mandatul pentru un nou guvern

În conformitate cu Constituţia, preşedintele bulgar Rumen Radev i-a cerut luni în mod oficial lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliţie. Cu toate acestea, Jeliazkov a refuzat imediat mandatul, deoarece nu are suficient sprijin în parlament pentru a forma o majoritate stabilă.

Este de aşteptat acum ca Radev să ofere celui de-al doilea grup politic ca mărime în parlament, reformiştii din PP-DB, şansa de a guverna, dar este probabil ca şi aceştia vor refuza oferta.

Rosen Jeliazkov
Cel mai mare partid din Bulgaria refuză propunerea de a forma un nou guvern. Ar putea avea loc noi alegeri anticipate

Radev va înmâna apoi mandatul unui partid la alegerea sa şi, dacă niciun grup nu va putea obţine majoritatea parlamentară, va dizolva adunarea şi va convoca alegeri anticipate. Ar fi al optulea scrutin din Bulgaria în doar patru ani.

Bulgaria a aderat la zona euro, dar are nevoie de stabilitate

În ciuda acestei incertitudini, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform programului. Cu toate acestea, are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa şubredă, pentru a încuraja investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia endemică la nivel de stat, notează Reuters.

Coaliţia GERB-SDS a câştigat ultimele alegeri, în octombrie 2024, dar a preluat puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, şi a avut nevoie de sprijinul altor partide din legislativul divizat.

