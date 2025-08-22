Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata"

Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe preşedintele SUA, Donald Trump, într-o postare pe Facebook înainte de vizita republicanului în acest stat în luna iulie, informează Departamentul de Justiţie, citat de EFE.

Robert Herrera, în vârstă de 52 de ani, a distribuit un mesaj ameninţător într-un articol publicat pe 10 iulie pe pagina de Facebook a postului de televiziune KSTA despre vizita preşedintelui într-o regiune muntoasă din Texas.

Herrera a scris "Nu voi rata", alături de o fotografie cu preşedintele Trump înconjurat de agenţi ai Serviciilor Secrete americane la câteva minute după tentativa de asasinat din 13 iulie 2024 din Butler, statul Pennsylvania, conform rechizitoriului.

Un alt utilizator de Facebook i-a răspuns lui Herrera: "Nu vei avea şansa, îţi promit".

În loc să se oprească, Herrera i-a răspuns utilizatorului: "Tu urmezi". Alături de această ultimă declaraţie, Herrera a postat o fotografie cu o puşcă de asalt şi încărcătoare de muniţie, a detaliat Departamentul de Justiţie al SUA într-un comunicat.

Bărbatul a fost arestat pe 11 iulie în comitatul Bexar, unde locuieşte.

Herrera a pledat vinovat la acuzaţia de ameninţare la adresa preşedintelui Statelor Unite şi riscă până la cinci ani de închisoare şi o amendă maximă de 250.000 de dolari.

