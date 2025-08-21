Mesaj misterios postat de Trump după ce a spus că Ucraina trebuia să fie lăsată să bombardeze Rusia

21-08-2025 | 18:28
Donald Trump
Getty

Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci o ţară invadatoare, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Președintele american l-a criticat nou pe predecesorul său Joe Biden, pe care l-a învinovățit pentru impasul actual în care a ajuns Ucraina, din cauză că nu a permis Kievului să atace Rusia cu armele americane.

„Este ca şi cum ai avea o echipă mare în sport, care are o apărare fantastică, dar care nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio şansă de a câştiga! Aşa este şi cu Ucraina şi Rusia”, a spus Donald Trump, înainte de a trece la marota sa - atacul direct la adresa lui Joe Biden. „Escroc şi extrem de incompetent, Joe Biden nu a lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, ci doar să se APERE. Cum să funcţioneze asta?” - a transmis Donald Trump.

El repetă ceea ce spune de fiecare dată: „Indiferent de situaţie, acesta este un război care nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aş fi fost preşedinte - ŞANSE ZERO”.

Totuşi, el îşi încheie postarea cu o remarcă misterioasă. „Urmează vremuri interesante!!!”, a scris Trump, fără să spună la ce se referă.

Comentariul său vine într-un moment în care speranţele sale că va reuşi să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina par să se diminueze.

După ce, în urma summiturilor din ultima săptămână avute cu Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski şi liderii europeni, declara că a început să lucreze la o întâlnire directă între liderii rus şi ucrainean care să pună bazele unui acord de pace, aşteptările sale au primit un duş rece din partea Moscovei, care nu pare dispusă să facă pace prea curând.

 

Sursa: News.ro

Kim Jong Un a fost vizibil surprins în momentul în care un cântăreț pop din Rusia a urcat pe scena principală din Phenian. 

