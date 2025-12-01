Un bărbat din SUA a rămas fără 280.000 de dolari după ce a primit un mesaj neașteptat pe Facebook. „Am pierdut tot”

Viața unui bărbat din SUA s-a schimbat dramatic după ce a primit o notificare pe Facebook. În 2024, la trei luni după ce postase despre lipsa opțiunilor sigure de fast-food pentru fiul său, a primit un mesaj neașteptat, potrivit CNN .

„Nu te cunosc, dar te-am adăugat pentru că ești un prieten recomandat pe Facebook… sper că nu te deranjează”, scria mesajul, adăugând că postarea despre fiul său i s-a părut „foarte emoționantă” și că ar vrea să păstreze legătura.

Profilul aparținea unei femei pe nume Ailis Danner, care se prezenta drept designer de modă pe Madison Avenue, în New York. Inițial, mesajele păreau inofensive, dar discuțiile s-au mutat rapid pe WhatsApp, devenind tot mai personale.

Novak trecea printr-o perioadă dificilă: își pierduse jobul de vicepreședinte IT și se afla în divorț și lupta pentru custodia copiilor. Ea îi povestea despre viața ei cosmopolită, cariera internațională și pierderea unui copil, admirându-i devotamentul față de copii.

Până în februarie, și-au declarat dragostea, dar ceea ce părea o poveste romantică s-a transformat într-o capcană: femeia l-a convins să investească într-o platformă crypto, iar până în aprilie Novak transferase 280.000 de dolari – aproape toate economiile sale. La scurt timp, femeia și profilul ei de Facebook au dispărut.

„Am pierdut tot. Am pierdut viitorul copiilor mei. Mi-am pierdut viitorul”, spune Novak, 52 de ani, din Wallington, New Jersey. „Am plâns în fiecare zi. Cum să-i spui mamei tale de 78 de ani, bolnavă, că totul s-a dus?”

Cazul lui Joe Novak face parte dintr-o escrocherie online tot mai răspândită, numită „pig-butchering”. Escrocii atrag victimele prin mesaje aparent romantice, apoi le conving să investească în criptomonede, prezentând un stil de viață prosper. Experții compară metoda cu „îngrășarea porcului înainte de sacrificare”.

Un stil de viață luxos afișat online

„Ailis” își etala pe rețele un stil de viață opulent – Ferrari, vacanțe de lux și acces la prezentări de modă. Pe WhatsApp îi trimitea lui Novak mesaje vocale jucăușe, clipuri cu câinele ei Lucky sau scene obișnuite din Manhattan. Într-un mesaj, îi spunea că apreciază sinceritatea lui, avea 39 de ani și credea că el arată mult mai tânăr.

Experții spun că toate aceste detalii erau parte dintr-o strategie de a câștiga încrederea victimei. Novak recunoaște că, deși vorbea despre bani și lux, el căuta doar o conexiune umană.

Cu excepția unui singur apel video regizat, „Ailis” a evitat discuțiile telefonice sau FaceTime, preferând mesaje text și note vocale. Deși sugera întâlniri în New York, evita planurile concrete.

CNN nu a găsit nicio persoană numită „Ailis Danner” în zona orașului, iar numărul ei de WhatsApp nu era asociat unei identități. Analiza fotografiilor și videoclipurilor arăta că provin de pe contul unei influencerițe cu alt nume, care nu a răspuns solicitărilor CNN.

Novak, o persoană rezervată și introvertită, cu o carieră stabilă în IT și două căsnicii, se afla într-o perioadă vulnerabilă după pierderea locului de muncă și divorț.

„Ailis”, prezentându-se ca o imigrantă germană care încearca să intre în moda de lux, i-a spus că se adaptează greu lumii strălucitoare în care pătrundea. „Împărtășeam experiențe similare. M-am simțit văzut”, a declarat Novak.

O conexiune specială

În mesajele sale, „Ailis” sugera o legătură specială, menționând că zilele lor de naștere sunt aproape și că amândoi locuiesc în New Jersey. Novak spune că nu primise niciodată o grijă atât de atentă, primind mesaje chiar și când își însoțea mama la doctor.

Ea împărtășea pasiunea lui pentru drumeții și activități în aer liber și a menționat Lake George, un loc de camping preferat de Novak și copiii săi, despre care nu vorbise niciodată.

„Ailis” i-a spus că investește într-o companie de dispozitive medicale lângă fostul său loc de muncă, iar apropierea lor geografică părea o coincidență uimitoare.

Novak, cu experiență tehnică și trecut prin atacuri ransomware, recunoaște acum că a fost păcălit și îi este greu să accepte că a căzut victimă unei escrocherii.

Privind în urmă, Novak observă semnale de alarmă pe care le-a ignorat: „Ailis” evita apelurile video și prefera mesajele text sau vocale, cu un accent puternic. Frustrarea l-a dus chiar la gesturi extreme: „M-am privit în oglindă și m-am lovit isteric”, a mărturisit el. În primele zile, au avut un apel video de 15 minute, dar detaliile decorului nu se potriveau cu realitatea din New Jersey.

Novak recunoaște că nu a fost suficient de sceptic și că a fost atras de promisiunea câștigurilor ușoare, ignorând semnale importante despre escrocheria online.

Acum, bărbatul crede că deschiderea și vulnerabilitatea sa l-au transformat într-o țintă facilă. Rămas fără job, i-a explicat lui „Ailis” că își căuta oportunități de investiții pentru a asigura viitorul celor doi copii ai săi, de 13 și 15 ani.

„I-am spus că trebuie să fac ceva, că trebuie să pot trăi și să economisesc pentru liceul și facultatea copiilor mei”, afirmă el.

Într-un mesaj, „Ailis” i-a descris propria poveste: părinți decedați, o soră expertă financiar care ar fi studiat criptomonedele și inteligența artificială și care ar fi introdus-o în domeniu.

Femeia i-a recomandat criptomonedele ca sursă stabilă de venit pasiv și l-a ghidat la fiecare pas: de la transferul fondurilor din banca personală într-un portofel digital, până la conectarea acestuia la un site prezentat ca investițional. I-a cerut capturi de ecran cu datele conturilor sale și l-a instruit cum să folosească platforma.

Potrivit explicațiilor ei, platforma avea mai multe niveluri de investiții, fiecare oferind dobânzi mai mari în schimbul sumelor mai ridicate. Sumele minime pentru accesul la aceste niveluri erau de 100.000 de dolari pentru primul, 250.000 pentru al doilea și 500.000 pentru al treilea.

Primele investiții

Acum, Novak consideră că vulnerabilitatea sa l-a făcut o țintă ușoară. Fără loc de muncă, i-a spus lui „Ailis” că își caută investiții pentru viitorul copiilor săi de 13 și 15 ani. Ea i-a povestit despre familia sa și l-a introdus în criptomonede, recomandându-i platforma ca sursă de venit pasiv și ghidându-l pas cu pas, inclusiv pentru transferuri și capturi de ecran.

Platforma oferea niveluri de investiții cu dobânzi mai mari: 100.000 $ pentru primul, 250.000 $ pentru al doilea și 500.000 $ pentru al treilea.

În decembrie, Novak a început cu două depuneri de 1.500 $, pe care le-a retras fără probleme, câștigând încredere. Platforma promitea câștiguri zilnice, iar „Ailis” îl sfătuia să nu retragă fonduri prea des.

Presiunea financiară și fondurile primite din împărțirea casei l-au determinat să investească, ajungând la circa 150.000 $ până la sfârșitul lui ianuarie. Deși încerca să o întâlnească, „Ailis” tot amâna, declarându-i în schimb dragoste pe WhatsApp.

Cei doi au planificat o întâlnire în Central Park la sfârșitul lui februarie, dar ea a anulat în ultimul moment, promițând o reprogramare.

În aceeași perioadă, Novak a primit o notificare de pe platforma crypto, îndemnându-l să treacă la nivelul următor. „Ailis” i-a spus că va egala depunerea pentru a ajunge la 500.000 $. El a investit toate economiile – 280.000 $ – iar în martie, când a încercat să retragă dobânda, platforma i-a refuzat cererea și a cerut o taxă de peste 40.000 $.

Răspunsul ei a fost sec: „Nu știu despre ce problemă vorbești. Poți întreba la serviciul de asistență”.

Un prieten i-a trimis un articol despre schemele „pig-butchering”, iar Novak a realizat că fusese păcălit. A continuat să ceară ajutor, dar „Ailis” a devenit tot mai distantă. În iulie, i-a trimis ultimul mesaj, apoi pagina ei și site-ul investițional au dispărut.

Escrocii vizează în spacial americanii

Un expert afirmă că cei 250.000 $ pe care „Ailis” pretindea că i-ar fi depus în contul lui Novak erau doar un truc pentru a-l face să investească și mai mult.

Bezalel Eithan Raviv, fondatorul Lionsgate Network, explică că escrocii folosesc numere americane imposibil de urmărit și tehnologie deepfake pentru apeluri video, imitând voci și expresii faciale. Uneori angajează persoane reale, neinformate despre întreaga fraudă.

„Odată transferați, banii dispar, rămân doar cifre pe ecran, ca într-un joc video”, spune Raviv.

Traseul fondurilor lui Novak a fost documentat și predat autorităților, iar dosarul a ajuns la Unitatea de Criminalitate Cibernetică din Comitatul Bergen, New Jersey. Persoanele implicate ar fi, cel mai probabil, în Asia. Numărul de WhatsApp folosit de „Ailis” a negat orice responsabilitate, încheind discuția după câteva întrebări.

