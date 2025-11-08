Operațiunea JUPITER. Poliţiştii au ridicat 43.000 de euro la percheziţii şi au reţinut un bărbat pentru înşelăciune şi fals

08-11-2025 | 16:10
perchezitii
Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţiştii au ridicat 43.000 de euro şi trei terminale mobile la percheziţiile făcute în Dolj şi au reţinut un bărbat acuzat că în luna februarie l-ar fi înşelat pe cumpărătorul unui autoturism, căruia i-a prezentat documente ce aparţineau altei maşini.

autor
Mihaela Ivăncică

"În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 7 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dâmboviţa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Dolj, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, persoana depistată fiind condusă la sediul poliţiei pentru audieri. (...) În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, trei terminale mobile, 43.000 de euro, precum şi mai multe documente şi înscrisuri. Pe parcursul zilei de 7 noiembrie, faţă de bărbatul de 48 de ani a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive", se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

Potrivit sursei citate, fapta s-ar fi petrecut în 17 februarie 2025, când bărbatul de 48 de ani ar fi indus în eroare o persoană privind vânzarea unui autoturism, prin prezentarea unor documente care aparţineau unui alt autovehicul. 

Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad

Sursa: Agerpres

Etichete: inselaciune, dambovita, perchezitii,

Dată publicare: 08-11-2025 16:10

