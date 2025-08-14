Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Stiri actuale
14-08-2025 | 21:44
frauda card bancar
Shutterstock

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis joi AGERPRES, această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe respectivele platforme, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin reţele sociale şi aplicaţii de mesagerie.

Așa-ziși „mentori” promit câștiguri rapide și sigure din investiții crypto

"În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept "mentori", "antrenori", "profesori" sau "consilieri în investiţii crypto" oferă semnale de tranzacţionare şi promit câştiguri garantate, încurajând membrii să investească sume iniţiale relativ mici. Pentru a extinde reţeaua, participanţii sunt încurajaţi să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensaţi pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive şi premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea şi să creeze aparenţa unei comunităţi de succes. Persoanele vizate sunt instruite să achiziţioneze criptomonede şi să le transfere într-un aşa-numit "cont de tranzacţionare" deschis la o pretinsă societate de investiţii autorizată. În cadrul platformei respective sunt afişate tranzacţii aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate şi pentru a câştiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite", precizează Autoritatea.

Specialiştii ASF au întocmit o listă de recomandări destinate utilizatorilor: întrerupeţi imediat orice comunicare cu persoanele implicate şi refuzaţi categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor; verificaţi întotdeauna legitimitatea firmelor de investiţii. Înainte de a investi bani, verificaţi cu atenţie dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare; nu divulgaţi informaţii personale sau financiare; raportaţi grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram şi blocaţi contactele.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituţia naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. 

Citește și
shein
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Sursa: Agerpres

Etichete: inselaciune, Autoritatea de Supraveghere Financiara,

Dată publicare: 14-08-2025 21:44

Articol recomandat de sport.ro
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
LIVE VIDEO | Drita - FCSB se joacă ACUM!
Citește și...
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Stiri externe
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Agenția italiană antitrust a amendat platforma chineză online Shein cu 1 milion de euro, pentru afirmații ecologice înșelătoare.

Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani
Stiri actuale
Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Tentativă de înşelăciune în numele Instituţiei Prefectului Neamţ. Escrocii cer bani de la primării și instituții publice
Stiri actuale
Tentativă de înşelăciune în numele Instituţiei Prefectului Neamţ. Escrocii cer bani de la primării și instituții publice

Persoane neidentificate încă cer bani de la mai multe primării şi instituţii publice, în numele prefectului şi al Instituţiei Prefectului Judeţul Neamţ, atrag atenţia reprezentanţii instituţiei.

Înșelăciune cu aromă de căpșuni. Români trimiși în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 2,1 milioane euro
Stiri Justitie
Înșelăciune cu aromă de căpșuni. Români trimiși în judecată de Parchetul European pentru o fraudă de 2,1 milioane euro

O persoană și o firmă din România au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi pentru o fraudă de 2,1 milioane de euro. Banii europeni au fost obținuți ilegal pentru construirea unor sere de căpșuni în Giurgiu.

 

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului
Stiri Sport
LIVE ONLINE: Drita – FCSB 0-2, exclusiv pe VOYO și PRO Arena. „Roș-albaștrii” deschid scorul în primul minut al meciului

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12