Ursula Von der Leyen, răspuns dur pentru Donald Trump pe tema preluării Groenlandei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat miercuri că cetăţenii din Groenlanda pot să conteze pe Uniunea Europeană, după ameninţările preşedintelui american Donald Trump de a prelua acest teritoriu autonom al Danemarcei.

"Este important ca groenlandezii să ştie, şi o ştiu din fapte, nu doar din vorbe, că respectăm dorinţele şi interesele lor şi că se pot baza pe noi", a declarat şefa executivului european într-o conferinţă de presă, întrebată dacă UE ar fi obligată să intervină în cazul unor acţiuni militare americane în Groenlanda.

Preşedinta Comisiei Europene a considerat, în primul rând, că "depinde doar de Danemarca şi de Groenlanda să decidă asupra problemelor care îi privesc" şi a subliniat că Bruxellesul este în "contact constant" cu guvernul danez pentru a afla care sunt nevoile lor.

În al doilea rând, ea a accentuat că Groenlanda face parte din NATO şi acesta este forumul "pentru a integra diferitele interese care există".

"Când vorbim despre securitatea Arcticii, acesta este unul dintre subiectele centrale pentru NATO şi ştim că liantul dintre aliaţi este că există întotdeauna un 'motto' clar: unul pentru toţi şi toţi pentru unul", a spus şefa executivului european.

Cu toate acestea, Von der Leyen a subliniat că securitatea Arcticii "este, de asemenea, o problemă pentru Uniunea Europeană", motiv pentru care blocul comunitar a investit de ani de zile în relaţia sa cu Groenlanda, de exemplu, prin deschiderea anul trecut a unui birou la Nuuk sau prin investiţii în teritoriu.

"Ne-am accelerat munca, aşa că există o relaţie puternică şi bună între Uniunea Europeană şi groenlandezi", a spus ea.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat în ultimele săptămâni interesul său de a obţine Groenlanda din motive de securitate naţională şi, deşi Washingtonul mizează pe diplomaţie ca primă cale, nu exclude alte scenarii, cum ar fi o posibilă operaţiune militară.

Danemarca şi Groenlanda, al cărei statut de autonomie recunoaşte dreptul insulei la autodeterminare, au criticat ameninţările americane, în acelaşi timp deschizându-se către creşterea cooperării cu Washingtonul.

Mai multe ţări europene, în frunte cu Germania şi Regatul Unit, au început să studieze posibilitatea ca NATO să îşi crească prezenţa militară în Groenlanda.

Tot miercuri, reprezentanţi ai diplomaţiei daneze şi americane se vor întâlni la Washington pentru a aborda această problemă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













