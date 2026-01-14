Ursula Von der Leyen, răspuns dur pentru Donald Trump pe tema preluării Groenlandei

Stiri externe
14-01-2026 | 21:05
Ursula von der Leyen
AFP

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat miercuri că cetăţenii din Groenlanda pot să conteze pe Uniunea Europeană, după ameninţările preşedintelui american Donald Trump de a prelua acest teritoriu autonom al Danemarcei.

autor
Stirileprotv

"Este important ca groenlandezii să ştie, şi o ştiu din fapte, nu doar din vorbe, că respectăm dorinţele şi interesele lor şi că se pot baza pe noi", a declarat şefa executivului european într-o conferinţă de presă, întrebată dacă UE ar fi obligată să intervină în cazul unor acţiuni militare americane în Groenlanda.

Preşedinta Comisiei Europene a considerat, în primul rând, că "depinde doar de Danemarca şi de Groenlanda să decidă asupra problemelor care îi privesc" şi a subliniat că Bruxellesul este în "contact constant" cu guvernul danez pentru a afla care sunt nevoile lor.

În al doilea rând, ea a accentuat că Groenlanda face parte din NATO şi acesta este forumul "pentru a integra diferitele interese care există".

"Când vorbim despre securitatea Arcticii, acesta este unul dintre subiectele centrale pentru NATO şi ştim că liantul dintre aliaţi este că există întotdeauna un 'motto' clar: unul pentru toţi şi toţi pentru unul", a spus şefa executivului european.

Citește și
armata germania, Bundeswehr
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

Cu toate acestea, Von der Leyen a subliniat că securitatea Arcticii "este, de asemenea, o problemă pentru Uniunea Europeană", motiv pentru care blocul comunitar a investit de ani de zile în relaţia sa cu Groenlanda, de exemplu, prin deschiderea anul trecut a unui birou la Nuuk sau prin investiţii în teritoriu.

"Ne-am accelerat munca, aşa că există o relaţie puternică şi bună între Uniunea Europeană şi groenlandezi", a spus ea.

Preşedintele american Donald Trump a reiterat în ultimele săptămâni interesul său de a obţine Groenlanda din motive de securitate naţională şi, deşi Washingtonul mizează pe diplomaţie ca primă cale, nu exclude alte scenarii, cum ar fi o posibilă operaţiune militară.

Danemarca şi Groenlanda, al cărei statut de autonomie recunoaşte dreptul insulei la autodeterminare, au criticat ameninţările americane, în acelaşi timp deschizându-se către creşterea cooperării cu Washingtonul.

Mai multe ţări europene, în frunte cu Germania şi Regatul Unit, au început să studieze posibilitatea ca NATO să îşi crească prezenţa militară în Groenlanda.

Tot miercuri, reprezentanţi ai diplomaţiei daneze şi americane se vor întâlni la Washington pentru a aborda această problemă.

Vara caniculară începe din iunie în România. Planeta a depășit pragul critic de 1,5°C, avertizează climatologii

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, danemarca,

Dată publicare: 14-01-2026 21:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO
Stiri externe
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

Germania se pregătește să trimită o unitate de recunoaștere a Bundeswehr în Groenlanda chiar de joi, potrivit informațiilor obținute de publicația Bild.

Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights
Stiri externe
Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

 

Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo
Stiri externe
Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo

Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc pe această insulă arctică, ca semnal politic la șantajul pe care SUA lui Trump îl exercită asupra Danemarcei și Europei, potrivit șefului diplomației franceze.

Recomandări
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59