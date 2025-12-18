Extrageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 18 decembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc

Joi au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a acordat, la tragerile loto de duminică, peste 25.600 de câştiguri.

Un report de peste 43,09 milioane de lei (peste 8,46 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este în joc un report de peste 6,91 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Noroc este un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei (peste 909.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 119.200 de lei (peste 23.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei (peste 234.800 de euro), iar la Super Noroc un report cumulat de peste 113.400 de lei (peste 22.200 de euro).

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

Joi, 4 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat premii de peste 1,59 milioane de lei.

