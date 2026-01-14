Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

Germania se pregătește să trimită o unitate de recunoaștere a Bundeswehr în Groenlanda chiar de joi, potrivit informațiilor obținute de publicația Bild .

Operațiunea este coordonată de la Copenhaga și nu prin structurile NATO. Motivul: statele nordice din NATO - inclusiv Groenlanda - se află sub comanda cartierului general NATO din Norfolk, SUA. Operațiunea este concepută să se desfășoare fără implicarea Statelor Unite. În Germania, sunt implicate Ministerul Apărării și, într-un rol principal, Cancelaria Federală, potrivit informațiilor obținute de Bild.

Desfășurarea, care nu a fost încă confirmată oficial de Ministerul Apărării, reprezintă o escaladare semnificativă a prezenței militare europene în Arctica, în contextul eforturilor continue ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei.

Misiunea e coordonată în afara structurilor NATO

Surse din Copenhaga și Berlin au declarat pentru publicația germană că acest prim detașament va preceda o prezență mai amplă, coordonată la nivelul NATO. Cu toate acestea, misiunea ar urma să fie gestionată în afara structurilor oficiale de comandă ale NATO. Danemarca a anunțat marți că își va crește semnificativ propria prezență, iar alți parteneri europeni din NATO sunt așteptați să facă același lucru.

Potrivit Bild, pe lângă o misiune de instruire pentru trupele de munte, Marina și Forțele Aeriene germane sunt principalii candidați pentru implicare.

În această etapă, ofițeri și specialiști în logistică vor evalua ce contribuție pot aduce efectiv Forțele Armate Germane în cadrul unei misiuni comune a armatelor UE.

Expertul-șef în politică de apărare al alianței CDU/CSU, Thomas Erndl, a declarat miercuri seara pentru Bild: „Îmi pot imagina un exercițiu internațional în Groenlanda, cu participare germană. Acesta ar sublinia capacitatea NATO de a lua măsuri, chiar și pe termen scurt, pentru a descuraja potențiali agresori externi și pentru a proteja teritoriul alianței.”

Primii soldați din Suedia sunt deja în drum spre Groenlanda, inițial pentru un exercițiu. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a cerut astăzi ca NATO să protejeze Groenlanda și regiunea înconjurătoare de agresiunea Rusiei și Chinei, într-un articol publicat în ziarul „Die Zeit”.

