Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO

14-01-2026 | 21:12
Germania se pregătește să trimită o unitate de recunoaștere a Bundeswehr în Groenlanda chiar de joi, potrivit informațiilor obținute de publicația Bild.

Operațiunea este coordonată de la Copenhaga și nu prin structurile NATO. Motivul: statele nordice din NATO - inclusiv Groenlanda - se află sub comanda cartierului general NATO din Norfolk, SUA. Operațiunea este concepută să se desfășoare fără implicarea Statelor Unite. În Germania, sunt implicate Ministerul Apărării și, într-un rol principal, Cancelaria Federală, potrivit informațiilor obținute de Bild.

Desfășurarea, care nu a fost încă confirmată oficial de Ministerul Apărării, reprezintă o escaladare semnificativă a prezenței militare europene în Arctica, în contextul eforturilor continue ale președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei.

Misiunea e coordonată în afara structurilor NATO

Surse din Copenhaga și Berlin au declarat pentru publicația germană că acest prim detașament va preceda o prezență mai amplă, coordonată la nivelul NATO. Cu toate acestea, misiunea ar urma să fie gestionată în afara structurilor oficiale de comandă ale NATO. Danemarca a anunțat marți că își va crește semnificativ propria prezență, iar alți parteneri europeni din NATO sunt așteptați să facă același lucru.

Potrivit Bild, pe lângă o misiune de instruire pentru trupele de munte, Marina și Forțele Aeriene germane sunt principalii candidați pentru implicare.

groenlanda
Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo

În această etapă, ofițeri și specialiști în logistică vor evalua ce contribuție pot aduce efectiv Forțele Armate Germane în cadrul unei misiuni comune a armatelor UE.

Expertul-șef în politică de apărare al alianței CDU/CSU, Thomas Erndl, a declarat miercuri seara pentru Bild: „Îmi pot imagina un exercițiu internațional în Groenlanda, cu participare germană. Acesta ar sublinia capacitatea NATO de a lua măsuri, chiar și pe termen scurt, pentru a descuraja potențiali agresori externi și pentru a proteja teritoriul alianței.”

Primii soldați din Suedia sunt deja în drum spre Groenlanda, inițial pentru un exercițiu. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a cerut astăzi ca NATO să protejeze Groenlanda și regiunea înconjurătoare de agresiunea Rusiei și Chinei, într-un articol publicat în ziarul „Die Zeit”.

Sursa: Bild

