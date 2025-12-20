O tânără de 20 de ani din Canada a refuzat premiul de un milion de dolari câștigat la loto în numerar. Ce a ales, în schimb

Stiri Diverse
20-12-2025 | 16:23
loto
Shutterstock

O tânără de 20 de ani din Quebec, Canada, a câștigat la loto și a refuzat premiul de 1 milion de dolari cash, alegând în schimb să primească 1.000 de dolari pe săptămână pe viață.

autor
Ioana Andreescu

Decizia a stârnit reacții aprinse în mediul online, unde mulți utilizatori au criticat opțiunea, considerând că plata integrală era mai avantajoasă, potrivit Yahoo Finance.

Brenda Aubin-Vega a descoperit marele premiu după ce a găsit trei simboluri cu pușculițe pe biletul de loterie Gagnant à Vie. „Nu-mi venea să cred! Am verificat biletul din nou și din nou”, a povestit ea pentru Yahoo News Canada.

După ce și-a anunțat tatăl și și-a luat liber de la serviciu, Aubin-Vega a contactat Loto-Québec pentru a solicita premiul sub formă de rentă săptămânală.

Decizia a alimentat dezbateri pe platforme precum Reddit, unde utilizatorii au remarcat că majoritatea câștigătorilor aleg plata integrală.

Argumente financiare pentru alegerea rentei

În Canada, câștigurile la loterie nu sunt impozitate, astfel că tânăra ar fi putut primi 1 milion de dolari fără rețineri fiscale. Alegând plata săptămânală, ea beneficiază de un randament anual echivalent de aproximativ 5,2%, garantat de provincia Quebec, un nivel mai ridicat decât randamentul actual al obligațiunilor guvernamentale canadiene pe 10 ani (aprox. 3,4%).

În plus, vârsta jucătoarei face ca veniturile pe termen lung să fie atractive: la 39 de ani ar atinge pragul de 1 milion de dolari, iar până la 80 de ani suma totală ar depăși 3 milioane de dolari, cu posibilitatea obținerii unor câștiguri mai mari dacă banii sunt investiți.

Unii comentatori au subliniat că alegerea ratei săptămânale o poate proteja și de potențiali profitori, evitând vizibilitatea asociată unui câștig mare în numerar.

Cu toate acestea, renunțarea la suma de 1 milion de dolari pe loc rămâne un subiect controversat.

Sursa: Yahoo

Etichete: tanara, loto, Canada,

Dată publicare: 20-12-2025 16:23

Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a acordat, la tragerile loto de duminică, peste 25.600 de câştiguri.

