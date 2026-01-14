Groenlanda poate fi aliat al SUA fără a fi „deținută” de Statele Unite, afirmă ministrul de externe al Groenlandei

Miniștrii de externe danez ars Løkke Rasmussen și groenlandez Vivian Motzfeldt au susținut o conferință de presă în urma discuțiilor de la Casa Albă cu vicepreședintele și secretarul de stat al SUA.

Groenlanda poate fi aliat al SUA fără a fi „deținută” de Statele Unite, afirmă Motzfeldt din Groenlanda, precizând că Groenlanda trebuie să își consolideze cooperarea cu SUA ca aliat.

„Asta nu înseamnă că vrem să fim deținuți de Statele Unite”, a declarat ea.

O delegaţie a Danemarcei şi Groenlandei a fost primită miercuri la Casa Albă la o reuniune cu mize mari, după ce Donald Trump şi-a exprimat încă o dată voinţa de a dobândi teritoriul arctic.

Orice achiziție a Groenlandei de către SUA este „absolut inutilă” – ministrul danez de externe

Rasmussen a reiterat că perspectiva ca SUA să achiziționeze Groenlanda este „absolut inutilă”.

El a subliniat că Danemarca are „cea mai îndelungată relație diplomatică” cu SUA dintre toți aliații.

Potrivit lui, aceasta reprezintă „un cadru perfect care ar putea fi folosit” pentru a ajunge la un acord reciproc.

„Nu știu” dacă SUA și Danemarca vor ajunge la un acord privind Groenlanda – ministrul danez de externe

Rasmussen a declarat că există în continuare, în mod clar, dezacorduri între Danemarca și SUA în privința Groenlandei, dar a precizat că Danemarca analizează dacă există oportunități de a-l acomoda pe Trump, respectând în același timp liniile roșii ale Regatului Danemarcei.

„Aceasta este munca pe care o vom începe. Dacă este realizabilă sau nu, nu știu”, a adăugat el.

Danemarca împărtășește o parte din preocupările lui Trump privind securitatea în Arctica – Rasmussen

Răspunzând unei întrebări a BBC, Rasmussen a spus că îl cunoaște pe Trump de mai mult timp, din perioada în care a fost prim-ministru al Danemarcei.

El a afirmat că Danemarca împărtășește, într-o anumită măsură, preocupările lui Trump legate de securitatea în regiunea arctică.

Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda 'discrepanţele' dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, transmite EFE.

Discuţia de la Casa Albă, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost 'sinceră, dar şi constructivă', a declarat la final ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen, potrivit Reuters.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













