Ilie Bolojan, despre plagiatul lui Radu Marinescu: „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru”

Stiri actuale
13-01-2026 | 22:21
ilie bolojan
Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat că speră ca o entitate independentă să stabilească dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu, se face sau nu vinovat de plagiat.  

autor
Aura Trif

Pe de altă parte, el a precizat că îi evaluează pe membrii Cabinetului în funcţie de activitatea din timpul mandatelor de miniştri.

"Am avut în această dimineaţă o discuţie cu domnul ministru. Lucrurile de care dânsul este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru. Sunt lucruri care, înţeleg, sunt de 15-20 de ani în urmă. Încerc să îmi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru. Am mai discutat şi în cazurile anterioare în care miniştrii au avut situaţii care erau legate de activitatea lor dinainte de a ocupa aceste portofolii", a spus prim-ministrul, marţi, la TVR 1.

El a menţionat că plagiatul reprezintă o "formă de furt", dar a subliniat că decizia trebuie să fie luată de către o entitate independentă.

„Sigur că plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat. Acesta este un principiu general pe care l-am susţinut întotdeauna şi cred că îl susţine orice om raţional care înţelege ce înseamnă valoarea muncii. Dar nu am date să judec strict această situaţie. Eu sper că într-o formă sau alta o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu. Dar astăzi domnul ministru înţeleg că nu mai predă nici la universitate şi nu mai are un efect obţinerea acestui doctorat în cariera dânsului", a declarat Bolojan.

Citește și
Radu Marinescu
PSD, despre plagiatul lui Radu Marinescu: Se încearcă înlăturarea ministrului înainte de numirea șefilor de parchete

Totodată, a precizat că lămurirea unor astfel de situaţii este necesară pentru credibilitatea şi autoritatea persoanelor cu funcţii de răspundere.

"Orice om care ocupă o funcţie publică sau care are o funcţie de răspundere, chiar în sectorul privat, este performant în funcţie şi de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcţii publice suntem mai mult atacaţi - motivat sau nu - şi datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atâta riscul să nu mai fim performanţi este destul de mare. Deci, clarificarea oricăror situaţii de genul acesta este de bun augur, în aşa fel încât să conserve credibilitatea unui responsabil, în aşa fel încât să poată să îşi exercite autoritatea şi să dea rezultate", a spus el.

În ce priveşte concursurile pentru numirea viitorilor procurori şefi, Bolojan a declarat că acestea trebuie să se desfăşoare în mod "corect şi obiectiv", având în vedere că sistemul de justiţie are o încredere scăzută în rândul populaţiei.

O analiză PressOne, realizată de Emilia Şercan, arată că "mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată".

Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma

Sursa: Agerpres

Etichete: doctorat, plagiat, ilie bolojan,

Dată publicare: 13-01-2026 21:50

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Ministrul Justiției: „Nu am plagiat! Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”
Stiri actuale
Ministrul Justiției: „Nu am plagiat! Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”

Scandalul din Justiție continuă, dar de data aceasta, la nivel academic. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat într-o investigație publicată de PressOne, că a plagiat cuvânt cu cuvânt, mai bine de jumătate din teza sa de doctorat.

PSD, despre plagiatul lui Radu Marinescu: Se încearcă înlăturarea ministrului înainte de numirea șefilor de parchete
Stiri Politice
PSD, despre plagiatul lui Radu Marinescu: Se încearcă înlăturarea ministrului înainte de numirea șefilor de parchete

PSD anunţă că îl susţine pe ministrul, Justiţiei Radu Marinescu, şi „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Press One: Peste jumătate din teza ministrului Justiției este plagiată. Cum se apără Radu Marinescu
Stiri Politice
Press One: Peste jumătate din teza ministrului Justiției este plagiată. Cum se apără Radu Marinescu

Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată. Radu Marinescu susține că lucrarea a respectat „condițiile timpului”.

Recomandări
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU
Interviurile Stirileprotv.ro
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU

România riscă să intre într-o zonă de insecuritate majoră, într-un context internațional tot mai volatil, în care revizionismul lui Donald Trump și Vladimir Putin ar putea încuraja și alte state din Europa de Est să conteste suveranitatea țărilor vecine.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari”
Stiri Politice
Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari”

Premierul Ilie Bolojan spune că pachetul de reforme din administrația publică trebuie adoptat rapid, deoarece întârzierea duce la cheltuieli mai mari și prelungirea problemelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Ianuarie 2026

45:36

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59