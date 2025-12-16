Un cuplu din Marea Britanie a câștigat de două ori la loterie câte 1 milion de lire sterline. Care este „secretul”

16-12-2025
Un cuplu norocos din Marea Britanie a câștigat la loto suma de 1 milion de lire sterline pentru a doua oară, însă, în ciuda câștigului financiar, cei doi spun că vor continua să muncească.

autor
Aura Trif

Richard Davies, un curier în vârstă de 49 de ani, și soția sa Faye, 43 de ani, lucrătoare în domeniul sănătății mintale, au învins orice șanse, reușind să câștige marele premiu de două ori, scrie Metro.

Cei doi au câștigat câte 1 milion de lire atât la EuroMillions, cât și la Loto, la o diferență de șapte ani.

Prima dată au câștigat premiul „Millionaire Maker” de la EuroMillions în 2018, iar luna trecută au nimerit cinci numere și bila bonus la extragerea Loto. Richard și Faye pun câștigul pe seama puterii „gândirii optimiste”.

„Știam că șansele ca acest lucru să se întâmple din nou erau absurde, dar suntem dovada că, dacă crezi, orice este posibil”, a mărturisit femeia.

Ce vor face cu banii câștigați

În ciuda câștigurilor, nici Richard, nici Faye nu intenționează să renunțe prea curând la locul de muncă. „Toată lumea ne întreabă ce vom face în viitor și, sincer, nu avem nicio idee în acest moment. Poate că am crezut, dar asta nu înseamnă că aveam un plan!”

După primul câștig, cuplul a dăruit mașini, a donat un microbuz echipei locale de rugby și și-a ajutat prietenii și familia. De data aceasta, spun că vor lua timp pentru a se bucura de moment.

„Am jucat întotdeauna crezând că vom câștiga, dar am văzut și cu ochii noștri, prin voluntariatul în proiecte care au primit finanțări esențiale de la Loteria Națională, impactul pe care îl au jucătorii. De la Richard, care și-a folosit abilitățile de frizer la un adăpost pentru persoanele fără locuință din Cardiff, prin inițiativa Haircuts4Homeless, până la gătitul pentru bucătăria comunitară Cegin Hedyn din Carmarthen, finanțările fac o diferență uriașă în întreaga Țară a Galilor”, spun cei doi.

Sursa: Metro

