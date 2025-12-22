Loteria Română organizează pe 31 decembrie Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Premiile puse în joc

Stiri actuale
22-12-2025 | 14:46
loto

Loteria Română organizează pe 31 decembrie Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, iar pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc o tragere principală şi una suplimentară.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al Loteriei, joi, 25 decembrie, şi duminică, 28 decembrie, nu au loc trageri loto.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează: Loto 6/49 - 200.000 de lei, Joker - 100.000 de lei şi Loto 5/40 - 50.000 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de 8,7 milioane de lei (1,7 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat depăşeşte 4,85 milioane de lei (954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este un report de 44,23 milioane de lei (8,69 milioane de euro), iar la Noroc Plus se consemnează un report la categoria I în valoare de 75.900 de lei (14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report ce depăşeşte 71.800 de lei, iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 140.000 de lei (27.500 de euro).

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun de duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câştiguri în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, sectorul 4.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Sursa: Agerpres

Etichete: loto, extrageri loto,

Dată publicare: 22-12-2025 14:46

