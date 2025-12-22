Un bărbat din Marea Britanie este acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii, căreia i-a administrat sedative

Un bărbat din Marea Britanie este acuzat - alături de alţi cinci bărbaţi - de comiterea de infracţiuni sexuale împotriva fostei sale soţii pe o perioadă de 13 ani.

El este acuzat şi de administrarea unei substanţe cu intenţia de a o ameţi sau de a o imobiliza pe femeie pentru a permite activitatea sexuală, precum şi de voyeurism, deţinere de imagini indecente cu copii şi deţinere de imagini extreme, un caz ce aminteşte de celebrul dosar „Pelicot” din Franţa, relatează Sky News.

Philip Young, în vârstă de 49 de ani, care a locuit în oraşul Swindon din Anglia, a fost acuzat de 56 de infracţiuni sexuale, inclusiv multiple acuzaţii de viol, împotriva lui Joanne Young, 48 de ani, fosta sa soţie, a anunţat poliţia din Wiltshire.

Alţi cinci bărbaţi au fost acuzaţi de infracţiuni sexuale împotriva femeii, care, potrivit poliţiei, a renunţat la dreptul său legal automat de anonimat.

Geoff Smith, de la Poliţia din Wiltshire, a descris acuzaţiile ca fiind o actualizare semnificativă într-o anchetă „complexă şi extinsă”. El a adăugat că victimă a beneficiat de sprijin din partea unor agenţi special instruiţi.

Cei șase inculpați, așteptați în instanță

Toţi cei şase bărbaţi vor compărea marţi în faţa Tribunalului din Swindon, a declarat poliţia din Wiltshire.

Ceilalţi bărbaţi sunt Norman Macksoni, 47 de ani, din Sharnbrook, Bedfordshire. Este cetăţean britanic de culoare şi a fost acuzat de un singur cap de acuzare de viol şi deţinere de imagini extreme.

Dean Hamilton, 47 de ani, fără domiciliu stabil, este cetăţean britanic de rasă albă şi a fost acuzat de un caz de viol şi agresiune sexuală prin penetrare şi două cazuri de atingere sexuală.

Conner Sanderson Doyle, 31 de ani, din Swindon, este cetăţean britanic de rasă albă şi a fost acuzat de agresiune sexuală prin penetrare şi atingere sexuală.

Richard Wilkins, de 61 de ani, din Swindon, este cetăţean britanic de rasă albă şi a fost acuzat de un cap de acuzare de viol şi atingere sexuală.

Mohammed Hassan, 37 de ani, din Swindon, este un bărbat britanic de origine asiatică şi a fost acuzat de atingere sexuală.

Poliţia afirmă că infracţiunile au avut loc între 2010 şi 2023.

Poliţia solicită, de asemenea, oricărei persoane care deţine informaţii referitoare la acest caz să sune la un număr special pus la dispoziţie sau să raporteze online prin intermediul site-ului web al Poliţiei Wiltshire.

Paralele cu cazul Pelicot din Franța

Acest caz aminteşte de celebrul caz Dominique Pelicot, din Franţa. Acesta a fost găsit vinovat de faptul că şi-a drogat în secret soţia, Gisèle, şi a invitat zeci de bărbaţi să o violeze în timp ce ea era inconştientă, timp de ani de zile, în acelaşi timp fotografiind sau filmând scenele.

Decizia lui Gisèle Pelicot de a renunţa la anonimat şi de a organiza un proces public a transformat-o într-un simbol feminist, fiind lăudată pentru mărturia sa puternică şi curajul său.

Săptămâna trecută, un tribunal din oraşul german Aachen l-a condamnat pe un bărbat la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că şi-a drogat şi violat în repetate rânduri soţia, a filmat actele şi apoi le-a postat online.

Tribunalul a declarat că bărbatul a încălcat „cea mai intimă sferă a vieții private și a drepturilor personale prin realizarea de înregistrări video în 34 de cazuri, inclusiv în patru cazuri concomitent cu viol calificat și vătămare corporală gravă”. De asemenea, a fost condamnat pentru constrângere sexuală calificată și agresiune sexuală.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













