Un profesor universitar din Iași a fost arestat după ce, în vară, ar fi violat o studentă. El a fost demis

17-12-2025 | 10:37
Un profesor universitar din Iaşi a fost arestat preventiv după ce, în vară, ar fi violat o studentă, fapta petrecându-se chiar în biroul cadrului didactic.

Lorena Mihăilă

În luna octombrie, poliţiştii fuseseră sesizaţi, prin plângere, de către tânără, cu privire la faptul că, pe data de 9 iulie, în timp ce se afla la universitate pentru a susţine un examen, profesorul în vârstă de 57 de ani, după finalizarea examenului, ar fi invitat-o în biroul său, unde ar fi forţat-o să întreţină un raport sexual oral cu acesta.

Abuzurile au continuat și în noul an universitar. În două rânduri, profesorul a întâlnit-o pe fată pe holuri, a atins-o în mod nepotrivit și a sărutat-o. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în instituție.

Mai mulți studenți au povestit despre comportamentul nepotrivit al profesorului.

Student: „Nu cred că exista un curs cu el fără să facă macar o glumă proastă despre cineva sau cu conotație sexuală”.

Studentă: „Ne-a spus că ar prefera să folosim telefoanele în scopuri sexuale, acasă, decât la ora lui”.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi pentru dispunerea măsurilor legale. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile", se precizează într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Iaşi.

O anchetă în acest caz a fost demarată şi de reprezentanţii unităţii de învăţământ, în urma unei decizii a Comisiei de etică din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi profesorul fiind destituit din funcţie.

NEWS ALERT Răsturnare de situație! O națională poate fi exclusă de la CM 2026: „FIFA a fost păcălită"
