Un român care a fugit din țară după ce și-ar fi violat propria fiică și încă o fată a fost prins în Spania

12-12-2025 | 17:15
Un individ de 52 de ani din Iași, dat în urmărire generală după ce a fost acuzat că a violat două fete minore, a fost depistat în Spania.

Elena Bejinaru

Agenții români l-au adus în țară iar acum se află după gratii, în arest preventiv. Una dintre victime este chiar fiica lui.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoţional!

Faptele au ieșit la iveală la începutul anului 2024, după ce victimele le-au povestit rudelor despre faptul că a fost violate și agresate sexual de către individul de 52 de ani. Una dintre minore chiar fiica lui.

Trecuseră însă mai bine de cinci ani de la abuz, iar pe timpul cercetărilor, suspectul a fugit din țară.

Ulterior, în luna august a acestui an, după ce anchetatorii au strâns suficiente mărturii și dovezi, au cerut arestarea sa preventivă, pentru viol săvârşit asupra unui minor și agresiune sexuală.

Judecătorii au admis că el să ajungă după gratii pentru 30 de zile, însă când polițiștii au venit să îl ridice de acasă, și-au dat seama că acesta a fugit.

După trei luni și jumătate, individul a fost prins în Spania și extrădat.

Polițiștii l-au dus în arest. Cel mai probabil, în următoarea perioadă va fi trimis în judecată. Dacă va fi găsit vinovat, riscă 15 ani de închisoare.

În acest timp, cele două copile au urmat șeđințe de consiliere psihologică, pentru a trece peste traumele suferite.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-12-2025 16:34

