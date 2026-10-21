Bărbatul este judecat pentru tentativă de șantaj, potrivit FanPage.

Bărbatul a fost acuzat de tentativă de șantaj împotriva companiei, specializate în prelucrarea fructelor pentru producția de gemuri. Acesta s-ar fi filmat în timp ce otrăvea borcane cu gem, amenințând că le va lăsa pe rafturile magazinelor dacă societatea nu îi plătește 100.000 de euro. Deși a citit mesajele trimise de pe o adresă de e-mail creată special și semnate cu numele fals Alessio Ferrari, compania a decis inițial să le ignore și să nu răspundă.

Alarma a fost dată atunci când mesajele au fost urmate de înregistrări video în care bărbatul apărea introducând sulfat de taliu într-un borcan cu gem comercializat într-un supermarket. Același bărbat ar fi amenințat și o altă companie, susținând că a introdus otravă pentru șobolani în mai multe sticle cu bere.

În cadrul primei ședințe de judecată, reprezentanții producătorului de gemuri au reclamat faptul că a fost necesară retragerea unui număr mare de produse din cel puțin un supermarket. Avocatul companiei a subliniat prejudiciile semnificative provocate de incident.

A cerut 100.000 de euro pentru a nu lăsa produsele otrăvite pe rafturile supermarketurilor

În urma plângerii depuse, David Sirca, în vârstă de 51 de ani, originar din Trieste, a fost identificat în urma unei anchete amănunțite și trimis în judecată.

Potrivit acuzării, acesta ar fi trimis e-mailuri de amenințare companiei producătoare de gemuri, cu sediul în Verona, cerând 100.000 de euro pentru a nu lăsa produsele otrăvite în supermarketuri. Societatea a decis să nu cedeze șantajului și a ignorat mesajele.

Câteva zile mai târziu, bărbatul ar fi trimis alte e-mailuri în care susținea că a otrăvit mai multe borcane cu gem într-un supermarket din Val di Fassa. În acel moment, autoritățile au fost alertate. Sirca trimisese și o înregistrare video în care apărea introducând sulfat de taliu într-unul dintre borcane. Toate borcanele cu gem au fost retrase din supermarket pentru a preveni alte posibile consecințe.

Bărbatul ar fi amenințat și alte companii, cerând încă 30.000 de euro

La câteva zile după incident, inculpatul ar fi vizat și o altă companie din Villafranca, căreia i-ar fi trimis alte trei e-mailuri de pe o adresă falsă.

Bărbatul de 51 de ani susținea că ar fi injectat otravă pentru șobolani în sticlele cu bere dintr-unul dintre magazinele lanțului și că va repeta gestul dacă nu primește 30.000 de euro. Mesajele au fost raportate autorităților. Înainte de a viza cele două companii, Sirca ar fi amenințat și un centru de echitație din zona Trieste, susținând că va otrăvi caii dacă nu primește bani. Procesul bărbatului de 51 de ani a început recent.