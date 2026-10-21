Aeroportul din Chios va suspenda toate zborurile începând cu 15 noiembrie 2026 și până pe 15 martie 2027, potrivit The Sun.

Chios este a cincea insulă ca mărime din Grecia, având aproximativ 50.000 de locuitori. Cu toate acestea, insula va rămâne fără legături aeriene regulate timp de patru luni, ceea ce va afecta atât turiștii, cât și localnicii.

Potrivit Autorității Elene pentru Aviație Civilă (HCAA), lucrările vizează extinderea și modernizarea pistei, astfel încât aeroportul să fie pregătit pentru sezonul turistic din vara anului viitor.

În prezent, pista are o lungime de doar 1.511 metri, ceea ce înseamnă că aeronavele de mari dimensiuni, cu fuselaj lat, nu pot ateriza aici.

Aeroportul poate primi doar avioane mai mici, cu elice, sau aeronave cu fuselaj îngust.

Astfel, turiștii care doresc să ajungă pe insulă cu avionul trebuie să zboare mai întâi către Atena sau Salonic, de unde să ia un avion mai mic pentru a ajunge la destinație.

Pista aeroportului va fi extinsă pentru a permite aterizarea unor avioane mai mari

Situația urmează să se schimbe după finalizarea lucrărilor, deoarece pista va fi extinsă de la 1.511 metri la 1.799 de metri.

Această modificare va permite aeroportului să primească aeronave de dimensiuni mai mari decât cele care pot ateriza în prezent.

Pe durata lucrărilor, vor fi permise aterizările de urgență, inclusiv zborurile pentru evacuări medicale și operațiunile de căutare și salvare.

Cu toate acestea, planurile de modernizare au stârnit și nemulțumiri, în special din cauza perioadei alese pentru închiderea aeroportului.

Închiderea aeroportului ar putea afecta economia insulei și deplasările localnicilor

Președintele Camerei de Comerț din Chios, Pantelis Legatos, a avertizat că închiderea anticipată a aeroportului va avea consecințe importante asupra economiei și vieții sociale a insulei.

„Închiderea anticipată va afecta grav economia și societatea insulei, în special în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, când oamenii și-au planificat călătorii, vizite la familie și programări medicale”, a declarat acesta.

Legatos a subliniat că legătura aeriană cu Atena este esențială pentru locuitorii insulei.

„Chios, fiind o insulă de frontieră situată la aproximativ 8 kilometri de Turcia, depinde de legătura aeriană cu capitala din motive legate de sănătate, divertisment și libertate de mișcare”, a explicat el.

Inițial, autoritățile plănuiseră să închidă aeroportul pe 15 ianuarie 2027, cu două luni mai târziu decât data stabilită în actualul calendar.

Devansarea lucrărilor a provocat îngrijorări în rândul reprezentanților mediului de afaceri, care se tem de efectele suspendării zborurilor asupra activităților economice și asupra locuitorilor insulei.