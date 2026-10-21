Potrivit deciziei pronunțate miercuri, compania ar trebui să plătească 25 de miliarde de dolari, în urma unui proces de două săptămâni desfășurat la începutul acestui an. Sancțiunea este prezentată drept cea mai mare aplicată vreodată companiei pentru practicile sale comerciale, scrie BBC.

Judecătorul a susținut că declarațiile înșelătoare ale companiei nu s-au limitat la protecția datelor, ci au vizat aspecte fundamentale ale modului în care aceasta își desfășura activitatea.

„Minciunile nu se limitează nici la practicile Facebook privind datele”, a declarat magistratul, adăugând că acestea au vizat „însăși esența practicilor comerciale de bază ale Facebook”.

Meta, în centrul unui nou scandal

Sancțiunea vine într-un context juridic dificil pentru companie, care s-a confruntat în acest an și cu alte procese și acorduri de despăgubire. Printre acestea este menționat un acord de 18 miliarde de dolari cu statul California, într-un caz legat de siguranța copiilor.

Procesul din New Mexico are legătură cu practicile Facebook privind datele personale și cu scandalul Cambridge Analytica, care a atras atenția internațională asupra modului în care informațiile utilizatorilor rețelelor sociale pot fi folosite în scopuri politice.

Cambridge Analytica, o firmă de consultanță, a utilizat date provenite de la utilizatorii Facebook în cadrul activităților sale, inclusiv în proiecte asociate alegerilor prezidențiale americane din 2016, câștigate de Donald Trump.

Avocații statului New Mexico au contestat mai multe declarații făcute de-a lungul anilor de directorii Facebook, potrivit cărora datele utilizatorilor nu erau vândute și nici distribuite unor terțe părți. Potrivit acuzațiilor prezentate în proces, realitatea ar fi fost diferită.

În motivarea hotărârii, judecătorul Francis Mathew a concluzionat că încălcările legii și declarațiile înșelătoare privind utilizarea și distribuirea datelor au fost intenționate și s-au desfășurat pe o perioadă îndelungată.

Mai exact, magistratul a indicat intervalul 2010–2021, susținând că practicile respective au continuat timp de peste 11 ani.

Potrivit hotărârii, inclusiv comunicările dintre directorii de rang înalt ai companiei, printre care Mark Zuckerberg, ar fi urmărit inducerea în eroare a publicului.

„Au fost concepute pentru a induce publicul în eroare”, a scris judecătorul despre aceste comunicări.

De ce a fost redusă amenda

Valoarea totală a sancțiunilor calculată pe baza miilor de încălcări ale legislației statului ar fi ajuns la 219 miliarde de dolari. Judecătorul a redus însă suma finală la 25 de miliarde de dolari.

Valoarea amenzii rămâne una excepțională, fiind comparată în materialul inițial cu profiturile trimestriale ale companiei.

Un purtător de cuvânt al Meta nu a răspuns imediat solicitării de a comenta decizia.

Statul american s-a aflat și în centrul unui alt proces important împotriva companiei. Într-un caz separat, autoritățile au sancționat Meta cu aproape un miliard de dolari, acuzând-o că a indus publicul în eroare cu privire la siguranța platformelor sale pentru copii.

În acel dosar, judecătorul a folosit o comparație dură, asemănând compania cu o întreprindere industrială care poluează mediul. În această analogie, efectele nocive ar fi reprezentate de „prejudiciile psihologice și exploatarea sexuală a copiilor”.

Cele două cazuri readuc în prim-plan întrebările legate de responsabilitatea marilor platforme digitale, de protejarea datelor personale și de măsurile necesare pentru siguranța minorilor în mediul online.