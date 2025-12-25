Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Stiri externe
25-12-2025 | 11:15
copil italia
Poliția din Mugnano di Napoli

Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.

autor
Mihaela Ivăncică

Alessio le-a mărturisit carabinierilor că nu se simțea confortabil la școală și nu dorea să ceară bani tatălui său, dorind să ofere surorii sale un Crăciun special, în ciuda pierderii recente a mamei sale, relatează Il Messaggero.

Între timp, tatăl lui Alessio mersese la secție pentru a-l raporta dispărut. Reîntâlnirea dintre cei doi a fost plină de emoție. Impresionați de curajul și generozitatea băiatului, carabinierii au decis spontan să cumpere două cadouri, unul pentru Alessio și unul pentru sora sa, transformând dimineața într-un moment de bucurie.

Micuțul a petrecut câteva momente la cazarmă alături de soldați, înainte de a se întoarce acasă cu tatăl său, care a făcut câteva fotografii pentru a marca evenimentul. Alessio a fost predat tatălui în stare perfectă de sănătate.

Cu ce putem să „îmblânzim” preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor

Sursa: Il Messaggero

Etichete: italia, copil, craciun,

Dată publicare: 25-12-2025 11:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
De ce grecii decorează în mod tradițional o barcă în loc de un pom de Crăciun
Stiri actuale
De ce grecii decorează în mod tradițional o barcă în loc de un pom de Crăciun

Grecia are tradiții de Crăciun destul de diferite de restul Europei, iar cea mai vizibilă este decorarea unei bărci în locul bradului clasic. Acest obicei, numit „karavaki”, este strâns legat de istoria navală a țării.

Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO
Stiri externe
Primul Crăciun în Betleem după doi ani de război în Gaza: parade, colinde și tradiții reluate în umbra crizei umanitare. FOTO

Cercetaşii palestinieni au defilat miercuri pe străzile din Betleem în sunet de cimpoaie şi tobe, marcând prima sărbătoare de Crăciun după izbucnirea războiului din Gaza în acest oraş istoric din Cisiordania.

Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează joi dpa.

De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord
Stiri externe
De Crăciun, Vladimir Putin salută într-o scrisoare „prietenia invincibilă” cu Coreea de Nord

Vladimir Putin a lăudat „prietenia invincibilă” dintre Rusia şi Coreea de Nord - țări care s-au apropiat pe fondul războiului din Ucraina - într-o scrisoare de felicitare adresată liderului Kim Jong Un, a relatat agenţia oficială nord-coreeană.

Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special
Stiri Diverse
Renii lui Moș Crăciun – tot ce trebuie să știi despre faimoșii săi reni. De ce Rudolph e special

Renii lui Moș Crăciun fac parte din magia Crăciunului și sunt la fel de cunoscuți ca sania și sacul cu daruri.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”
Stiri actuale
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar. Sărbători frumoase alături de cei dragi”

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.

 

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28