Un băiețel din Italia a vândut cărți pe stradă ca să îi poată cumpăra un cadou de Crăciun surorii sale. Mama lor a murit

Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pentru a strânge câțiva euro și a cumpăra un cadou pentru sora sa de trei ani. Gestul său a luminat orașul Mugnano di Napoli de Crăciun.

Alessio le-a mărturisit carabinierilor că nu se simțea confortabil la școală și nu dorea să ceară bani tatălui său, dorind să ofere surorii sale un Crăciun special, în ciuda pierderii recente a mamei sale, relatează Il Messaggero.

Între timp, tatăl lui Alessio mersese la secție pentru a-l raporta dispărut. Reîntâlnirea dintre cei doi a fost plină de emoție. Impresionați de curajul și generozitatea băiatului, carabinierii au decis spontan să cumpere două cadouri, unul pentru Alessio și unul pentru sora sa, transformând dimineața într-un moment de bucurie.

Micuțul a petrecut câteva momente la cazarmă alături de soldați, înainte de a se întoarce acasă cu tatăl său, care a făcut câteva fotografii pentru a marca evenimentul. Alessio a fost predat tatălui în stare perfectă de sănătate.

